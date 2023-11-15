رئيس هيئة العمليات والتخطيط الاستراتيجي العسكري يلتقي قائد العمليات الجوية الأسترالي

المصدر: دبي - وام

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التقى اللواء الركن مبارك علي النيادي رئيس هيئة العمليات والتخطيط الاستراتيجي العسكري، اللواء جلين براز قائد العمليات الجوية الأسترالي خلال زيارته لمعرض دبي للطيران 2023.

جرى خلال اللقاء، تبادل الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحث رئيس هيئة العمليات والتخطيط الاستراتيجي العسكري مع الضيف، علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها خصوصاً ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية وبما يخدم المصلحة المشتركة.

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