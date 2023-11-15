«سيكورسكي» و«أمرُك» يؤسسان مركزاً لصيانة طائرات الهليكوبتر في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «سيكورسكي»، التابعة لشركة «لوكهيد مارتن» شراكة مع المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرَة «أمرُك»، ليكون المركز المعتمد لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرَة، لطائرات الهليكوبتر «لوكهيد مارتن بلاك هوك» في دولة الإمارات.

وقال «جيف وايت»، نائب رئيس سيكورسكي للاستراتيجية وتطوير الأعمال: «تتمتع أمرُك بمجموعة فريدة من القدرات، ونحن على ثقة بأن هذه الاتفاقية ستضمن الحفاظ على كفاءة أسطول بلاك هوك، وسيسهم توفير الخدمات التشغيلية في دولة الإمارات العربية المتحدة في تحسين استدامة طائرات بلاك هوك وذلك عبر تقليل أوقات التسليم وخفض التكاليف، وتعزيز قدرات الصيانة».

وتحدث «محمود الحاي الهاملي»، الرئيس التنفيذي لدى «أمرُك»: يسعدنا أن نقدم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرَة ذات المستوى العالمي لشركة لوكهيد مارتن كوننا مركزاً معتمداً من سيكورسكي، ما يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً رائداً ومتميزاً في مجال الطيران. وبالعمل وفقاً للمعايير الدولية واعتماد أفضل الممارسات، ستوفر منشآتنا المتقدمة داخل الدولة تكاليف إصلاح أقل مع زيادة توافر هياكل الطائرات إلى الحد الأقصى.

وقال الفريق الأول المتقاعد جون نيكلسون، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن في الشرق الأوسط: تفخر شركة «لوكهيد مارتن» بتعزيز شراكتها ونمو تعاونها مع «أمرُك» بهدف تطوير القدرات الدفاعية الصناعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وستسهم سرعة الصيانة والإصلاح في تحسين استعداد وجهوزية شركائنا للمهمات وتوطيد قدراتهم على أداء واجباتهم والتعامل بطريقة استباقية مع التهديدات المحتملة في القرن الحادي والعشرين.

وتم توقيع الاتفاقية في معرض دبي للطيران 2023 وبموجبها ستقدم أمرُك باحتسابها مركزاً معتمداً من سيكورسكي خدمات لإصلاح وتجديد 49 وحدة قابلة للاستبدال في مروحية بلاك هوك. وباحتسابه أول مركز عالمي معتمد للصيانة والإصلاح والعمرة لبلاك هوك، سيستخدم أمرُك بيانات الشركة المصنعة لمعدات سيكورسكي الأصلية والمواد والأدوات لإجراء الصيانة على المكونات الأساسية والمهمة مثل ناقل الحركة وشفرات الدوار.

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