مهندسة من الإمارات العالمية للألمنيوم تفوز بمقعد آسيا والمنطقة في برنامج المحترفين الشباب بالمنظمة الكهروتقنية الدولية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، فوز المهندسة الإماراتية أمل الصايغ بمقعد قارة آسيا ومنطقة الشرق الأوسط للقيادات الشابة ضمن سفراء «برنامج المحترفين الشباب» في المنظمة الكهروتقنية الدولية، بالنيابة عن الإمارات ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وتشرف المنظمة الكهروتقنية الدولية على تحديد وإصدار المواصفات القياسية الدولية للتقنيات الكهربائية والإلكترونية، والتي تحرص على إنتاج منتجات وتوفير بنية تحتية آمنة وموثوقة في جميع أنحاء العالم. وأطلقت اللجنة الكهروتقنية الدولية «برنامج المحترفين الشباب» في عام 2010 ضمن استراتيجيتها لتعزيز مشاركة الشباب المتخصصين في عميلة وضع المعايير.

وتعمل الصايغ مهندسة بيانات في قسم الثورة الصناعية الرابعة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وتم اختيارها من قِبل اللجنة الوطنية لدولة الإمارات من بين اثنين من المرشحين الإماراتيين لتمثيل الدولة في «برنامج المحترفين الشباب»، حيث يتم اختيار المشاركين في البرنامج من مختلف البلدان لتمثيل دولهم وتقديم اقتراحات لتحديد المعايير والتقييم على المستوى العالمي.

وقال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «نسعى لتوفير فرص لتمكين الشباب الإماراتيين وتعزيز كفاءاتهم تماشياً مع رؤية قيادتنا وتوجهاتها، إذ يلعب الشباب دوراً أساسياً في المؤسسات الصناعية والشركات التقنية التي تجذب المواهب المحلية نظراً إلى دورها البنّاء في تنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية والابتكار لدولة الإمارات. ونفتخر بالمكانة العلمية والفنية المتقدمة التي يتمتع بها شباب الوطن في هذا القطاع المهم وسنواصل دعم المواهب المحلية من أجل تنمية القطاع الصناعي وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مشروع 300 مليار».

من جانبه قال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تلتزم الإمارات العالمية للألمنيوم بدفع الابتكار وتمكين الشباب مع التركيز على دعم المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ويعكس اختيار المهندسة أمل الصايغ جهود الإمارات العالمية للألمنيوم لاستقطاب أفضل الكفاءات وتنميتها بالإضافة إلى القدرات المميزة التي تتمتع بها، وأتوجه لها بالتهنئة على اختيارها للمشاركة في هذا المحفل العالمي».

وتعد هذه ثالث مرة في تاريخ شركة الإمارات العالمية للألمنيوم للمشاركة في برنامج المهنيين الشباب التابع للجنة الكهروتقنية الدولية واختيار أحد مهندسيها من قِبل اللجنة الوطنية لدولة الإمارات، كما أنها المرة الثالثة على التوالي التي يتم فيها اختيار مرشح دولة الإمارات لتمثيل منطقتي الشرق الأوسط وآسيا.

خريجات جامعيات

وتعتبر الإمارات واحدة من الدول القليلة في العالم التي يزيد فيها عدد خريجات الجامعات على عدد الخريجين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وتلعب الإمارات العالمية للألمنيوم دوراً مهماً لتشجيع الشباب على التخصص في هذه المجالات من خلال برامجها المجتمعية. وتعتبر اليوم، الوجهة المفضلة لخريجي هذه المجالات، إذ يعمل حوالي 1,500 موظف بهذه الأدوار في الشركة.

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