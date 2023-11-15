غرفة دبي العالمية تفتتح مكتباً تمثيلياً خارجياً في فرانكفورت بألمانيا

المصدر: دبي - البيان

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عززت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، حضورها في أوروبا بافتتاح مكتبها التمثيلي الجديد في مدينة فرانكفورت الألمانية، التي تعتبر العاصمة المالية لمنطقة اليورو، حيث سيساهم المكتب الجديد في تعزيز العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين دبي وألمانيا، فضلاً عن تسهيل نمو علاقات الأعمال والتجارة والاستثمارات بين السوقين.

ويعد هذا المكتب الجديد خامس مكتب تمثيلي للغرفة في أوروبا والسادس والعشرين حول العالم، ويأتي كجزء من مبادرة «دبي جلوبال»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والتي تقودها غرفة دبي العالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستقطاب المواهب والأعمال التجارية الجديدة لتعزيز مكانة الإمارة كواحد من المراكز التجارية الرائدة في العالم، مع تمكين الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها من توسيع أعمالها في 30 سوقاً خارجياً ذات أهمية استراتيجية.

وقال محمد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «نسعى من خلال افتتاح مكتب فرانكفورت إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين ألمانيا ودبي. ويدعم هذا الافتتاح رحلتنا لتحقيق هدفنا بتأسيس شبكة مكونة من 50 مكتباً تمثيلياً لدبي في القارات الخمس بحلول عام 2030. وتسهم شبكتنا من المكاتب العالمية في دعم جهودنا لرفع قيمة تجارة الإمارة الخارجية إلى 2 تريليون درهم إماراتي بحلول عام 2026، وتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033».

سيزود مكتب فرانكفورت مجتمع الأعمال الألماني بالدعم اللازم، فضلاً عن بناء علاقات راسخة مع أبرز أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف استقطاب الشركات متعددة الجنسيات العالمية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين إلى دبي. كما سيقوم المكتب الجديد بالتعريف بمزايا دبي التنافسية ومشاركة المعلومات الاستثمارية بغية مساعدة الشركات الألمانية التي تسعى لدخول سوق دبي، فضلاً عن الاستفادة من مكانة الإمارة كبوابة للتوسع عالمياً.

كما سيزود مكتب فرانكفورت الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي تخطط للتوسع إلى ألمانيا بالدعم والتوجيه اللازمين، وذلك من خلال تقديم المعلومات حول السوق والتعريف بالأعمال التجارية، فضلاً عن ربط الشركات المحلية مع أصحاب المصلحة الموثوقين والشركاء المحتملين في ألمانيا، والذين بمقدورهم مساعدتها في دخول السوق الأوروبية وتوسيع عملياتها التشغيلية.

وبلغ عدد الشركات الألمانية الجديدة التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي 433 شركة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بنمو بنسبة تتخطى 50% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022 التي شهدت انضمام 288 شركة ألمانية جديدة. ويعكس هذا النمو الاستثنائي في عدد الشركات المسجلة اهتمام مجتمع الأعمال الألماني المتنامي بإمارة دبي.

وبلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وألمانيا أكثر من 29.3 مليار درهم إماراتي (8 مليارات دولار أمريكي) في عام 2022، وتركزت في مجالات المعدات، والسيارات والإلكترونيات، والمنتجات الصيدلانية، والطائرات وقطعها، والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، والمعدات الطبية، واللدائن.

وساهم موقع دبي الاستراتيجي ومرافقها اللوجستية العالمية في ترسيخ مكانتها كمركز تجاري مفضل بين الشركات الألمانية، حيث توفر الإمارة وصولاً سهلاً إلى أكثر من 2.2 مليار مستهلك، وتعد بمثابة بوابة للشركات في ألمانيا وأوروبا التي ترغب في توسيع نطاق حضورها عالمياً.

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