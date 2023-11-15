تحالف استراتيجي بين «سند» و«تاليس» للارتقاء بقطاع الطيران في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة سند، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، عن إبرام اتفاقية إطارية استراتيجية تاريخية مع شركة «تاليس»، تهدف إلى التوسع بالخدمات التي تقدمها سند في مجال صيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات الطائرات لتشمل المجالات الحيوية المتعلقة بأمن المطارات ومراقبة الحركة الجوية والتشغيل الرقمي، تمهيداً لمرحلة جديدة في قطاع الطيران على مستوى المنطقة.

وقع الاتفاقية على هامش فعاليات معرض دبي للطيران، منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند، وإلياس ميراوي، نائب رئيس الأعمال المدنية في تاليس الشرق الأوسط.

وتعتبر هذه الاتفاقية المهة علامة فارقة في قطاع الطيران على مستوى المنطقة، وتحالفاً فريداً يجمع بين القدرات والخبرات الفريدة لدى سند و«تاليس» بهدف تعزيز عمليات صيانة وتسليم أنظمة المطارات الأساسية، وضمان التشغيل الآمن والفعال لمراكز السفر الرئيسية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبناءً على مذكرة التفاهم التي وقعتها سند و«تاليس» في عام 2022، ستعمل الشركتان على تعزيز تعاونهما في مجال خدمات المطارات التي تشهد تطورات سريعة. وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستمتد هذه الشراكة لتشمل أمن المطارات والعمليات الرقمية عبر مجالات حيوية مثل؛ أنظمة سلامة وأمن المطارات.

وفي هذا الإطار، ستتولى «تاليس» تصميم وبناء هذه الأنظمة الحيوية، في حين ستقوم «سند» بدور محوري يشمل الإشراف على المهام الحيوية مثل الصيانة والتركيب والاختبارات الصارمة وتشغيل تلك الأنظمة المتطورة.

وسيتيح هذا التحالف استثمار الموارد والخبرات لدعم مساهمة «سند» و«تاليس» معاً بدور فعّال في بناء مستقبل آمن ومرن لعمليات الطيران، وضمان الارتقاء بالسلامة والكفاءة التشغيلية في هذا القطاع.

وقال منصور جناحي، بهذه المناسبة: «يمثل تحالفنا الاستراتيجي مع «تاليس» علامة فارقة على مسار رحلة سند المتواصلة نحو النمو والازدهار. ويهدف تعاوننا مع هذه الشركة الرائدة على مستوى القطاع إلى المساهمة في الحفاظ على كفاءة العمليات في عدد من المطارات الأكثر ازدحاماً في الشرق الأوسط وأفريقيا. كما نهدف إلى ترسيخ قطاع طيران أكثر تماسكاً وتعاوناً يعتمد على التميز الهندسي والابتكار التكنولوجي، بالإضافة إلى مشاركتنا في بناء القدرات المحلية، وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز رائد للطيران، من خلال التوسع بشراكاتنا الاستراتيجية وتطوير قدراتنا والتوسع بحضورنا على مستوى المنطقة».

من جانبه، قال إلياس مراوي: «إن خبرة «سند» العالمية المتميزة في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل، مدعومة بتقنيات «تاليس» العالية، ستساهم ببناء تحالف مزدهر في مجال عمليات وأمن المطارات. وستركز هذه الاتفاقية الاستراتيجية على أولوية التقنيات المبتكرة وتعزيز النمو المحلي في هذا القطاع. ونتطلع سوياً إلى تعزيز الثقة في مستقبل واعد يساهم فيه الابتكار وتبادل المعرفة بدور حيوي في تطوير قطاع الطيران المستدام».

وستشهد المرحلة المقبلة تعاوناً وثيقاً بين «سند» و«تاليس» لتعزيز إدارة الحركة الجوية وتطوير عمليات المطارات في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال نشر الأنظمة المبتكرة، وتطوير خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة.

وتشير التوقعات إلى أن مطارات الشرق الأوسط ستستثمر ما يزيد على 150 مليار دولار أمريكي في توسعة طاقتها الاستيعابية نتيجة لارتفاع الطلب العالمي على السفر الجوي، والذي يتوقع له أن يزيد على ضعف مستوياته الحالية في عام 2040.

ونتيجة لهذا التوسع ولظهور مطارات جديدة، ستزداد عمليات التطوير، وسيكون من الضروري تلبية الاحتياجات المستقبلية، والتي ستشمل زيادة الطلب على أنظمة أمن المطارات وإدارة الحركة الجوية، إلى جانب خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة التي تتبعها.

من جهة أخرى، يتوقع أن تتضاعف حركة الركاب الجوية المحلية في القارة الأفريقية بأكثر من أربعة أضعاف في العقدين المقبلين، بما سيحفز استثمارات جديدة في تحديث البنية التحتية وخدمات إدارة الحركة الجوية وأمن المطارات وأنظمة السلامة على مستوى القارة بأكملها.

وعلى مدار أكثر من 35 عاماً، عززت شركة «سند» مكانتها الرائدة في مجال تقديم خدمات صيانة وإصلاح وعَمرة محركات الطائرات، وهي شريك موثوق لأكثر من 30 عميلاً حول العالم، من بينهم كبرى شركات الطيران الرائدة وشركات صناعة المحركات العالمية.

كما عززت «سند» مسيرة نموها على المدى البعيد بفضل قدرتها على تلبية احتياجات قطاع الطيران الحيوية والمتطورة باستمرار، من خلال تقديم حلول مبتكرة مدعومة بالتميز الهندسي والابتكار التكنولوجي.

وتمثل هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع «تاليس» مرحلة حاسمة في رحلة «سند» الهادفة إلى تحسين وتوسيع نطاق قدراتها، وتحقيق طموحاتها في النمو والتوسع خارج نطاق دولة الإمارات.

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