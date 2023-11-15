316.8 مليار صفقات الطائرات التجارية في معرض دبي للطيران خلال 3 أيام

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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ارتفع مؤشر صفقات الطائرات التجارية في معرض دبي للطران ليصل إلى 316.8 مليار درهم ( 86.35 مليار دولار) مع نهاية اليوم الثالث من المعرض شملت 265 طائرة من طرازات بوينغ وايرباص.

وخلال اليوم الثالث من المعرض وقعت الخطوط الجوية الإثيوبية مذكرة تفاهم لإضافة 11 طائرة إيرباص من طراز A350-900 بقيمة دفترية تصل الى نحو 12.8 مليار درهم ليرتفع إجمالي طلب والتزام الشركة إلى 33 طائرة من طائرات إيرباص.

وكانت صفقات المعرض قد بلغت خلال اليوم الاول توقيع صفقات بقيمية 268.6 مليار درهم، في حين بلغ اجمالي الصفقات في اليوم الثاني نحو 35 مليار درهم.

وكانت أبرز الطلبيات صفقة طيران الامارات التي شملت 95 طائرة بوينغ، بقيمة 52 مليار دولار (نحو 191 مليار درهم) لدعم خططها للنمو، والحفاظ على أسطول حديث يتسم بالكفاءة، وتقديم أفضل تجربة طيران لعملائها، حيث وقعت طيران الإمارات طلبيات مؤكدة لشراء 55 طائرة إضافية 777-9 و35 طائرة 777-8 تعمل بمحركات GE-9X، وسعت طيران الإمارات طلبيتها السابقة لشراء 30 طائرة بوينج 787-9، وزادت التزامها بنحو 5 طائرات إلى إجمالي 35 طائرة دريملاينر تشمل: 15 طائرة 787-10، و20 طائرة 787-8.

فيما كشفت فلاي دبي خلال اليوم الاول عن صفقة مع شركة بوينغ تشمل شراء 30 طائرة من طراز بوينغ 9-787 دريملاينر بقيمة اجمالية تصل إلى 11 مليار دولار في إطار سعي الشركة إلى تنويع أسطولها بتشغيل الطائرات ذات الجسم العريض.

وأعلنت شركتا بوينغ وصن إكسبرس، المشروع المشترك بين الخطوط الجوية التركية ولوفتهانزا، عن التزامها بشراء ما يصل إلى 90 طائرة بوينج ذات الممر العريض وتشمل الاتفاقية 28 طراز 737-8 و17 طائرة من طراز 737-10، بقيمة تصل الى 21.13 مليار درهم، 5.76 مليارات دولار مع إمكانية شراء ما يصل إلى 45 طائرة إضافية من طراز 737 ماكس.

وكشفت شركة "طيران البلطيق"، على هامش مشاركتها في معرض دبي للطيران عن اتفاقها مع شركة إيرباص لشراء 30 طائرة من طراز A220-300 مع خيار شراء 20 طائرة إضافية من ذات الطراز بقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليارات درهم " 2.74 مليار دولار.

وشهد معرض دبي للطيران خلال اليوم الثاني صفقات تشمل 48 طائرة ، حيث وقعت شركة مصر للطيران صفقة لشراء 10 طائرات من طراز A350-900، بقيمة دفترية تصل الى نحو 11.6 مليار درهم "3.17" مليارات دولار

فيما أعلنت شركة بوينغ والخطوط الجوية الإثيوبية عن صفقة بقيمة 11 طائرة 787 دريملاينر9 بقيمة 3.2 مليارات دولار (نحو 11.7 مليار درهم) إضافة إلى 20 طائرة 737 ماكس 8 بقيمة 2.43 مليار دولار نحو 8.91 مليارات درهم.

وتشمل الصفقة خيار حقوق شراء 15 طائرة 787 دريملاينر9 ، و21 طائرة 737 ماكس.

ووقعت شركة "سكات إيرلاينز" الكازاخستانية طلبية لشراء 7 طائرات بوينغ 737 ماكس 8 بقيمة تصل إلى 851 مليون دولار أميركي (نحو 3.1 مليار درهم).

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