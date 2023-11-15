مجموعة اينوك تعلن عن أول محطة وقود متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية

المصدر: وام

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أطلقت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، أول محطة وقود متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية في العالم، من خلال شاحنة اينوك لينك التي يأتي إطلاقها ضمن جهود المجموعة للمساهمة في التحوّل الذي يشهده قطاع الطاقة في دولة الإمارات، وذلك ضمن استراتيجية اينوك لتقديم حلول طاقة مستدامة ومتكاملة عالمية المستوى.

جاء هذا الإعلان خلال معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2023)، ويتماشى مع التزام المجموعة بدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تستهدف مزيجاً من الطاقة يجمع مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة لتلبية المتطلبات الاقتصادية والأهداف البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

زوّدت محطة اينوك لينك العاملة بالطاقة الشمسية ببطاريات وألواح شمسية، تولّد طاقة نظيفة كافية لتشغيل نظام المحطة بالكامل - بما في ذلك المضخات والعدادات والإضاءة ومكيفات الهواء - باستخدام بطاريات تعمل بالطاقة الشمسية. وتمتلك الشاحنة خزاناً مصنوعاً من الالمنيوم بسعة 5300 لتر مقسّم الى خزانين قادرين على حمل نوعين مختلفين من الوقود مع مضختي وقود لتزويد مركبتين بالوقود في آن واحد.

وقال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "نفخر اليوم بإطلاق محطة اينوك لينك العاملة بالطاقة الشمسية والتي تعدّ الأولى من نوعها في العالم التي ستحقق نقلة نوعية في قطاع محطات الوقود وتساهم بشكل إيجابي في حماية البيئة، إذ لطالما كانت مجموعة اينوك في طليعة الشركات التي تقدم حلول طاقة مستدامة ومتكاملة عالمية المستوى من خلال الاستثمار في التقنيات المبتكرة التي تدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050. وانطلاقاً من مكانتنا كشركة عالمية رائدة ومتكاملة في مجال الطاقة، سنواصل الابتكار بما يتماشى مع هدف دولة الإمارات في تنويع مزيج الطاقة بالتوازي مع الحفاظ على البيئة."

تمتاز محطات "إي لينك" المتنقلة بتصميمها المستقبلي والمبتكر على شكل شاحنة، ولا تتطلب أي عمليات تركيب وتجميع مما يجعل عملية نقلها تتم بسرعة وسهولة إلى مواقع مختلفة وفق مستويات الطلب على الوقود دون أي تأخير. وحرصت "اينوك لينك" على أن تلبي محطات "إي لينك" أعلى معايير السلامة الدولية الصادرة عن جهات عالمية منها "الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق" ومعايير "اتفاقية نقل البضائع الخطرة على الطرقات" وإرشادات ومعايير "مختبرات أندر رايترز". وضماناً للحد من المخاطر المحتملة على الصحة والسلامة أثناء التزويد بالوقود في الموقع، يقوم فريق الخدمة المدرّب بتطبيق أعلى البروتوكولات فيما يخص السلامة عند التزويد بالوقود.

يُشار إلى أن "اينوك لينك" هي شركة مملوكة بالكامل لمجموعة اينوك، وتعدّ جزءاً من برنامج مسرّع الأعمال "نكست" الذي أعلنت عنه المجموعة عام 2019، وهي تقدم خدمات توصيل وقود المركبات وتعبئتها إلى المجمعات ومالكي الأساطيل بالاعتماد على تجربة رقمية شاملة.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة اينوك تشارك في ويتيكس 2023 بصفتها من رعاة اليوبيل الفضي للحدث، حيث تستعرض مبادراتها الرائدة في مجال الاستدامة بما في ذلك مبادرة اينوك لتزويد محطات الخدمة التابعة لها بألواح الطاقة الشمسية؛ ومحطة التزويد بوقود الهيدروجين؛ بالإضافة إلى أسطول "اينوك لينك" المتنوع للتزود الذكي بالوقود.

يوفر "ويتيكس" منصة رائدة للمؤسسات العالمية لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها، والتعرف إلى التقنيات المبتكرة من جميع أنحاء العالم في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة وحلول التنقل الأخضر والتنمية المستدامة والمباني الخضراء، وتقنيات تحلية المياه، والمدن الذكية، وغيرها. ويدعم الحدث رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التنمية المستدامة لدولة الإمارات وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للاقتصاد الأخضر.

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