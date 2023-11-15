804 ملايين درهم أرباح «تبريد» في 9 أشهر بارتفاع 3 %

المصدر: أبوظبي - البيان

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حافظت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، على نتائجها الإيجابية، مسجلة إيرادات قوية بواقع 1.8 مليار درهم، في زيادة بنسبة 10 % على أساس سنوي، قياساً بإيرادات الفترة ذاتها من العام الماضي عند 1.7 مليار درهم، وذلك بفضل النمو المطرد الذي حققته في حجم الاستهلاك، والذي بلغ 9 % على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادة الطلب من العملاء الحاليين والتوصيلات الجديدة.

وأضافت الشركة أيضاً طاقة تشغيلية بمقدار 41,319 طن تبريد، إلى محفظتها، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وذلك بتشغيل محطة سي وورلد أبوظبي الجديدة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى محطتين في المملكة العربية السعودية، واستكمال الاستحواذ على محطة تاتا رياليتي الهندية، ما أدى إلى زيادة إجمالي محطات تبريد، ليصبح 89 محطة، وزيادة إجمالي قدرة التبريد المتصلة بشبكتها بأكثر من 1.3 مليون طن تبريد.

وارتفع إجمالي أرباح الشركة بنسبة 3 % على أساس سنوي، خلال الأشهر التسعة، محققة 804 ملايين درهم، مقابل 781 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2022، كما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك، 914 مليون درهم، مقابل 912 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2022، وبهامش مرتفع بلغ 50 %. تعكس هذه النتائج الإيجابية، التزام الشركة بتعزيز الكفاءة في مختلف عملياتها، والإدارة الفعّالة لرأس المال العامل، الذي حقق نمواً مميزاً بنسبة 11 % على أساس سنوي، في صافي النقد من الأنشطة التشغيلية، بواقع 959 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقابل 866 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2022.

وقال خالد عبد الله القبيسي رئيس مجلس إدارة تبريد: «يسرني الإعلان عن مواصلة تحقيق مستويات نمو قوية خلال هذه الفترة، بفضل ازدياد قاعدة العملاء، وتوسيع عملياتنا في السوق. وتواصل تبريد الاستفادة من حضورها الإقليمي لتعزيز نموها بشكل متسارع واستراتيجي في مختلف أسواقها الرئيسة، سواءً محلياً في دولة الإمارات، أو إقليمياً على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بما يرسخ مكانتنا كشريك مفضل لحلول تبريد المناطق».

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