1.25 مليار درهم إيرادات الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» في 9 أشهر

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع (جلفار)، إحدى أكبر الشركات المصنعة للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023.

وفي ظلّ الظروف السياسية الصعبة التي تؤثر اليوم في المنطقة، وانخفاض قيمة العملة المصرية، سجلت «جلفار» إيرادات بقيمة 366 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2023، أي بانخفاض قدره 12 %، مقارنة بالعام الماضي (انخفاض بنسبة 10 % بالعملة الثابتة).

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، حافظت إيرادات «جلفار» على استقرارها عند مستوى العملة الثابتة، ووصلت إلى 1.25 مليار درهم. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، حققت «جلفار» نمواً مضاعفاً في الإيرادات، ونجحت في توسيع نطاق عملياتها القوية في السوق، الأمر الذي ساهم في مواجهة آثار تطورات السوق غير المؤاتية في السودان ومصر والعراق. وحققت المبيعات في المملكة العربية السعودية بالتحديد نمواً ملحوظاً، بنسبة تخطّت 17 %، بما يسهم في تسليط الضوء على التقدم الإيجابي الذي تحرزه «جلفار»، وزيادة حصتها في السوق، في إحدى الأسواق الرئيسة على مستوى المنطقة.

وخلال الربع الثالث من عام 2023، واصلت «بلانت فارماسيز» التابعة لشركة «جلفار»، تحقيق النمو ضمن قطاع البيع بالتجزئة والتوزيع، حيث حققت زيادة بنسبة 5 % في المبيعات، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت الشركة تحسّناً في هامش الربح الإجمالي خلال الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بالربع السابق، حيث وصل إلى 27.7 %، مدعوماً بالمبادرات التي تمّ تنفيذها خلال الأشهر الماضية لتعزيز كفاءة العمليات، علماً بأنه ما زال أقلّ من المستويات المسجلة في العام السابق.

وأعلنت «جلفار» عن تراجع الخسائر المالية الإجمالية التي بلغت 37.8 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بالخسائر الإجمالية التي بلغت 40.4 مليون درهم في الربع السابق من العام، وذلك بفضل مواصلة الشركة تنفيذ مبادرات تهدف إلى خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة.

وقد وصلت الأرباح من العمليات الجارية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، إلى 21.2 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2023، مع تسجيل هامش أرباح بنسبة 5.8 % من صافي المبيعات، مقارنة بأرباح بقيمة 8.3 ملايين درهم في الربع الثاني من عام 2023. وخلال الأشهر التسعة الماضية، بلغت الأرباح المعدّلة لمرة واحدة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، 87.6 مليون درهم (7.1 % هامش الأرباح، قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء).

وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة «جلفار»: «تؤكد «جلفار» التزامها الراسخ بمواصلة السعي لتحقيق التميز، من خلال أهدافها الاستراتيجية التي تحظى بالأولوية. ولطالما كان حصول المرضى على أدوية عالية الجودة، من أولوياتنا القصوى، وسيبقى كذلك في المستقبل، بينما نواصل بذل قصارى جهدنا لتوفير حلول دواء مبتكرة على مستوى المنطقة».

ومن جانبه، قال باسل زيادة الرئيس التنفيذي لشركة «جلفار»: «تواصل «جلفار» التركيز بشكل جدّي في ظلّ النمو الاقتصادي المتوقع على زيادة حصتها في الأسواق الرئيسة في المنطقة، وضمان أعلى مستويات التميز في التصنيع، لمواصلة تعزيز كفاءة العمليات والارتقاء بأدائها. وفي ظلّ خططنا الحالية لتوسيع نطاق عملياتنا عبر إطلاق منتجات جديدة، نثق تماماً بقدرتنا على تعزيز إيراداتنا الأساسية خلال السنوات القليلة المقبلة».

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