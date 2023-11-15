2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 327 مبايعة بقيمة 1.58 مليار درهم، منها 76 مبايعة للأراضي بقيمة 1.04 مليار درهم، و251 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 541.94 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 44.48 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 43.73 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 43.2 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة معيصم الثانية المناطق، من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 283.29 مليون درهم، تلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 606.38 ملايين درهم، وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 31.55 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا أهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 14.1 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، وأخيراً مبايعة بقيمة 13.6 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى.

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