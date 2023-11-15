817 مليون درهم أرباح «دبي للاستثمار» في 9 أشهر

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت «دبي للاستثمار» عن تحقيق أرباح صافية بلغت 817 مليون درهم خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مقارنة بـ1.48 مليار درهم للفترة ذاتها من عام 2022.

وحققت «دبي للاستثمار» أرباحاً بلغت 236.5 مليون درهم خلال الربع الثالث 2023، مقارنة بـ1.1 مليار درهم للفترة ذاتها من عام 2022. وسجلت «دبي للاستثمار» أرباحاً صافية بلغت 580 مليون درهم خلال فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023، محققة زيادة بنسبة 59%، مقارنة بـ364 مليون درهم للفترة ذاتها من عام 2022.

وعززت «دبي للاستثمار» من أرباح فترة الأشهر التسعة الأولى من 2023، وذلك إبان استبعاد الأرباح غير المتكررة الناتجة عن صفقة «ايميكول»، والتي تمت في 25 يوليو 2022، وأسفرت عن إيرادات غير متكررة بقيمة 980 مليون درهم.

ووفقاً للقوائم المالية لشركة دبي للاستثمار، وبعد استبعاد أثر الصفقة ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 63.4%. وحققت دبي للاستثمار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 نحو 817 مليون درهم مقابل 500 مليون درهم ( 1.48 مليار درهم قبل استبعاد قيمة الصفقة).

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