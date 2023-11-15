«موديز» تمنح «دبي لصناعات الطيران» نظرة مستقبلية إيجابية

المصدر: (دبي - البيان)

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ثبتت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين، تصنيف شركة «دبي لصناعات الطيران»، على المدى الطويل عند «Baa3»، وكذلك الكيانات الخاصّة التابعة للمجموعة وهي: شركة «DAE Funding LLC»، وشركة «AWAS Aviation Capital D.A.C»، وبرنامج السندات متوسطة الأجل لشركة «DAE Sukuk»، مع منح المجموعة نظرة مستقبلية إيجابية.

وغيّرت «موديز» أيضاً التوقعات الخاصة بكيانات المجموعة إلى إيجابية من مستقرة، حيث أكدت الوكالة أن تصنيف «دبي لصناعات الطيران» عند «Baa3» يعكس وضع السيولة القوي المستمر لشركة تأجير الطائرات التجارية ومصادر التمويل المتنوعة، وانخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية.

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