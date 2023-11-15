طيران الإمارات توقّع اتفاقيات مع «سافران» بـ 4.4 مليارات درهم

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت طيران الإمارات، عن سلسلة من العقود الممنوحة لشركة سافران بقيمة تزيد على 1.2 مليار دولار (4.4 مليارات درهم). ويتضمن ذلك صفقة بقيمة مليار دولار ، لشراء أحدث جيل من مقاعد سافران لأسطول طيران الإمارات الجديد من طائرات إيرباص A350، وبوينغ 777X-9، وطائرات بوينغ 777-300 الحالية.

وتشمل الاتفاقية مقاعد درجة رجال الأعمال والاقتصاد المميز والسياحية على طائرات الإمارات الإيرباص A350، ومقاعد درجة رجال الأعمال والاقتصاد الممتاز والسياحية على طائرات البوينغ. وستوفر المقاعد الجديدة مجموعة من التحسينات التي تضع معايير جديدة للراحة والخصوصية والملاءمة، بما في ذلك المساحة الواسعة وقائمة أكثر جرأة من الميزات الفاخرة والتشطيبات الداخلية الأنيقة.

وقال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «سافران شريك رئيسي لطيران الإمارات، ونحن نعمل بشكل وثيق لإعادة تصور مقصوراتنا المستقبلية والارتقاء بها من خلال التصميم الذكي وأحدث التقنيات. وكانت هذه عوامل حاسمة في اختيارنا لأنواع المقاعد التي سيتم تخصيصها لطيران الإمارات».

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