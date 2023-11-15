أسهم «بوينغ» تحلّق بدعم صفقات معرض دبي للطيران

المصدر: دبي - محمود حسن

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قفزت أسهم بوينغ بنسبة 5.5 % خلال يومين بدعم الصفقات الكبيرة التي تجريها الشركة في معرض دبي للطيران. وارتفع سهم الشركة بنسبة 1.5% أمس.

فيما ارتفع سهم الشركة بأكثر من 4% خلال جلسة الاثنين وسجل أكبر مكاسب يومية في أكثر من 3 أشهر، لتضيف الشركة نحو 5 مليارات دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت هذه المكاسب بعدما قدمت شركة طيران الإمارات في دبي طلباً لشراء 90 طائرة بوينغ 777X وطلبات فلاي دبي والشركات الكبرى المشاركة في معرض دبي للطيران.

وبالإضافة إلى الصفقات الكبرى، وردت أنباء صحافية عن أن الصين تدرس استئناف شراء طائرات 737 ماكس.

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