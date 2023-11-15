قائد القوات الجوية والدفاع الجوي يستقبل كبار ضيوف معرض دبي للطيران

المصدر: دبي - وام

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استقبل اللواء الركن إبراهيم ناصر العلوي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، بمكتبه في معرض دبي للطيران، كلاً على حدة، الفريق أول خافيير خوليان إسحاق، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الجوية الأرجنتينية، والفريق يلما مرداسا جنابا، قائد القوات الجوية الإثيوبية، واللواء طيار داورين جوماتايفيتش قوسانوف، القائد العام لقوات الدفاع الجوي لجمهورية كازاخستان، واللواء بيتر شيبيلكا، قائد القوات الجوية التشيكية، واللواء الركن شباني ماني، قائد القوات الجوية التنزانية، واللواء ركن طيار حمادي محمد ولد علي مولود، قائد الجيش الجوي الموريتاني.

كما استقبل قائد القوات الجوية (SUNG IL) نائب وزير الدفاع الكوري، وجو خان أوجار، نائب رئيس وكالة الصناعة التركي، واللواء الركن طيار جاسم بن محمد المناعي، قائد القوات الجوية الأميرية القطرية، والفريق دوشكو زاكوفيتش، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي الصربي، وجوسيي لوبولي، مدير مديرية التسليح الجوي الإيطالية. جرى خلال اللقاءات استعراض علاقات التعاون التي تربط بين دولة الإمارات ودول الضيوف، خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية.

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