«مصر للطيران» تشتري 10 طائرات إيرباص «ايه 350-900»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة «إيرباص» أنها تلقّت طلبية من شركة «مصر للطيران» لشراء 10 طائرات من طراز «ايه 350-900»، في اليوم الثاني من معرض دبي للطيران.

وقال رئيس الشركة يحيى زكريا للصحفيين في معرض دبي للطيران إن تسلم الطائرات سيبدأ في عام 2025 ويستمر حتى 2027.

وقالت مصر للطيران، الناقل الوطني لمصر، إن الصفقة - التي لم تعلن قيمتها - تهدف لتلبية الطلب المتزايد على النقل الجوي.

وقال زكريا إن الطائرات الجديدة «تتميز كل منها بسعة 340 مقعداً ومزودة بأحدث التقنيات، إلى جانب محركات جديدة من طراز Rolls-Royce Trent XWB، المعروفة بتصميمها العصري وكفاءتها العالية في خفض الانبعاثات وترشيد استهلاك الوقود».

من جهة أخرى قالت، إيرباص في بيان «سيُسافر عملاء مصر للطيران قريباً إلى وجهات حول العالم على متن طائرات إيرباص A350-900 الجديدة، بعدما كشفت شركة الطيران عن طلبية لشراء 10 طائرات في معرض دبي للطيران».

واعتبر المدير التجاري لإيرباص كريستيان شيرر في مؤتمر صحافي خلال المعرض الذي يستمرّ حتى الجمعة، «إنها محطة مهمّة في شراكة طويلة وناجحة للغاية بين مصر للطيران وإيرباص وتاريخ يعود إلى أكثر من أربعة عقود». وتبلغ قيمة الصفقة 3,2 مليارات دولار وفق أحدث قائمة أسعار نشرتها «إيرباص»، لكن نادراً ما يتم تطبيقها بسبب تخفيضات تُمنح لشركات الطيران.

من جهة أخرى، أعلنت شركة «هانيويل» عن توقيع اتفاقية لمدة خمس سنوات مع شركة «مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية»، مزود خدمات الصيانة الشاملة لشركتها الشقيقة «مصر للطيران»، لتوفير خدمات الصيانة للقطع بأسعار ثابتة في أسطول طائرات «مصر للطيران» الذي يزيد على 80 طائرة من طراز «إيرباص A320» و«A330» و«بوينغ 737» و«بوينغ 777».

وتقوم مواقع الصيانة التابعة لشركة «هانيويل» بموجب الاتفاقية بإصلاح المكونات الرئيسية وأنظمة الطائرات الحالية، بما في ذلك أنظمة التحكم البيئي والأجهزة الإلكترونية وأنظمة السلامة للحفاظ على الجاهزية التامة لأسطول طائرات مصر للطيران.

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