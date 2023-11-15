303.8 مليارات الصفقات التجارية في «دبي للطيران» خلال يومين

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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واصل معرض دبي للطيران 2023 في يومه الثاني مسيرة زخم العقود والصفقات الجديدة، ليسجل إجمالي صفقات بقيمة 315.4 مليار درهم.

وسجل اليوم الثاني من المعرض 3 صفقات رئيسية بقيمة 35 مليار درهم، تشمل 48 طائرة، وبذلك يصل إجمالي الصفقات التجارية المعلنة خلال أول يومين للحدث ما يقارب 303.8 مليارات درهم،

بينما أبرم مجلس التوازن، الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع، 11 صفقة، بقيمة إجمالية 6.9 مليارات درهم مع شركات محلية ودولية، وبذلك يبلغ إجمالي الصفقات المبرمة خلال اليومين الأول والثاني لمعرض دبي للطيران 20 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 11.6 مليار درهم.

وخلال اليوم الثاني كشفت منصات معرض دبي للطيران عن إعلان المزيد من الصفقات، حيث وقعت شركة مصر للطيران صفقة لشراء 10 طائرات من طراز A350-900، بقيمة دفترية تصل إلى 11.6 مليار درهم «3.17 مليارات دولار»، وتأتي هذه الصفقة في إطار سعي الناقل الوطني الدائم لتلبية الطلب المتزايد على السفر، بينما أعلنت شركة بوينغ والخطوط الجوية الإثيوبية عن صفقة بقيمة 11 طائرة 787 دريملاينر9، بقيمة 3.2 مليارات دولار «11.7 مليار درهم»، إضافة إلى 20 طائرة 737 ماكس 8، بقيمة 2.43 مليار دولار «8.91 مليارات درهم». وتشمل الصفقة خيار حقوق شراء 15 طائرة 787 دريملاينر9، و21 طائرة 737 ماكس.

ووقعت شركة «سكات إيرلاينز» الكازاخستانية طلبية لشراء 7 طائرات بوينغ 737 ماكس 8، بقيمة تصل إلى 851 مليون دولار (3.1 مليارات درهم).

وكانت ناقلات دبي «طيران الإمارات وفلاي دبي» قد قادت الصفقات التجارية في اليوم الأول من المعرض التي وصلت إلى 206 طائرات، بقيمة 268.6 مليار درهم، منها 190.8 مليار درهم صفقات لطيران الإمارات، و40.37 مليار درهم قيمة صفقات فلاي دبي، حيث تجاوزت صفقات معرض دبي للطيران خلال اليوم الأول إجمالي صفقات الدورة السابقة من المعرض، التي بلغت 273 مليار درهم مع إضافة صفقات مجلس التوازن لصالح وزارة الدفاع.

وكشفت طيران الإمارات خلال أول أيام المعرض عن طلبيات تشمل 95 طائرة بوينغ، بقيمة 52 مليار دولار (نحو 191 مليار درهم) لدعم خططها للنمو، والحفاظ على أسطول حديث يتسم بالكفاءة، وتقديم أفضل تجربة طيران لعملائها.

وكشفت فلاي دبي عن صفقة مع شركة بوينغ، تشمل شراء 30 طائرة من طراز بوينغ 9-787 دريملاينر، بقيمة إجمالية تصل إلى 11 مليار دولار في إطار سعي الشركة إلى تنويع أسطولها بتشغيل الطائرات ذات الجسم العريض.

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