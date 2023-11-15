«سكات» الكازاخستانية تطلب شراء 7 طائرات «بوينغ 737 - 8»

المصدر: واشنطن - (د ب أ)

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أعلنت شركة «بوينغ» الأمريكية لتصنيع الطائرات، الثلاثاء، أنها تلقت طلبية لشراء سبع طائرات من طراز «737 - 8»، من شركة «سكات إيرلاينز» الكازاخستانية للطيران المدني.

وستؤدي الطلبية إلى شبه مضاعفة أسطول «سكات إيرلاينز» من الطائرات من طراز «737»، حيث تسعى شركة الطيران إلى فتح طرق جديدة إلى وجهات أوروبية.

وفي ظل خفض استهلاك الوقود، يمكن للطائرة من طراز «737 - 8»، حمل ما يصل إلى 210 ركاب، وتوفير نطاق يصل إلى 6480 كيلومتراً أو 3500 ميل بحري.

وتخدم شركة «سكات إيرلاينز» التي تتخذ من شيمكنت في كازاخستان، مقراً لها، شبكة من الوجهات المحلية والدولية داخل كومنولث الدول المستقلة وآسيا الوسطى.

جدير بالذكر أن «سكات إيرلاينز» هي أول شركة طيران في آسيا الوسطى تستخدم طائرة من طراز «737 ماكس»، وهي تقوم حالياً بتشغيل ثلاث طائرات من طراز «737 - 8» وخمس طائرات من طراز «737 - 9».

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