عبد الله المري يتفقد منصة شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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تفقّد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، منصة شرطة دبي المشاركة في معرض دبي للطيران 2023، أبرز فعاليات قطاع الطيران العالمي، بحضور اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، وعدد من كبار الضباط.

واطلع معالي الفريق عبد الله المري على أحدث الابتكارات التقنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات الذكية ونظم الذكاء الاصطناعي، مشيداً بجهود فرق العمل وحرصهم على إبراز إنجازات شرطة دبي في واحد من أهم المعارض العالمية في قطاع الطيران، ومؤكداً أن هذه الأحداث تعزز السمعة الدولية والمكانة الرائدة لإمارة دبي، لما تحققه من دعم على كافة المستويات الأمنية والاقتصادية والتنظيمية.

واطلع معاليه على مركبة M02 ذاتية القيادة، والتي طورتها مواهب وإبداعات وطنية في قسم البحث والتطوير بشرطة دبي، وهي دورية ذكية ذاتية مخصصة للعمل في المجتمعات المحلية، لضمان السلامة العامة والأمن على المستوى المحلي.

وتتميز المركبة بتزويدها بتقنيات الذكاء الاصطناعي، فتحتوي على تقنية التعرف على الوجوه، والتعرف على أرقام لوحات المركبات والمطلوبين، كما أنها تمتلك القدرة على قراءة السلوك وتحليله، وكاشفة للحركة، ويمكنها تحديد وتحليل الأفراد المشتبه فيهم.

وتتميز كذلك بقدرتها على العمل المتواصل لمدة 15 ساعة، وبكاميرا 360 عالية الدقة، ومزودة بحساسات تمكنها من قراءة الأماكن المحيطة بها والتوقف، وتغيير مسارها إذا ما واجهت جسماً أمامها.

وتضمنت مشاركة شرطة دبي عرض الطائرة العمودية من نوع «AW 139»، إيطالية الصنع، والتي تدعم العمل الأمني والمروري وعمليات الإنقاذ والنقل الجوي للحالات الحرجة، وتسهم في تقديم خدمات أمنية سريعة تخدم المجتمع، وكذلك عمليات الإنزال السريع والإنقاذ بالرافعة، والقدرة على تنفيذ مهام متعددة، منها الإسعاف الجوي، ونقل الفرق التخصصية وفرق البحث والانقاذ، وهذا التجهيز المتعدد يضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

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