«آرك للتطوير العقاري» تطرح مشاريع تجاوزت قيمتها 4 مليارات درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة آرك للتطوير العقاري، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن خطط طموحة لإطلاق مشاريع سكنية وضيافة بقيمة تزيد على 4 مليارات درهم في مواقع رئيسية في دولة الإمارات على مدى الشهور الأربعة المقبلة.

وتشمل خطة مشاريع الشركة مجمعات سكنية في منطقتي أرجان ودبي لاند، إضافة إلى مشروع رئيسي آخر في جزيرة المرجان.

ويضم المشروع القادم للشركة والذي يحمل اسم آرك ريزيدنسز، 100 شقة مكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم في دبي لاند، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع السكني في أكتوبر 2024، وسيوفر العديد من وسائل الراحة بما فيها بركة سباحة كبيرة الحجم على السطح، ومركز لياقة بدنية، ومنطقة لعب للأطفال.

كما ستطلق الشركة مشاريع سكنية إضافية في أرجان ودبي لاند، تتضمن 232 وحدة إضافية، وسيتم إطلاق مشروع آرك للتطوير العقاري في جزيرة المرجان في الربع الأول من عام 2024، ويمتد على مساحة 1.7 مليون قدم مربعة، من ضمنه مساكن فاخرة ذات علامات تجارية مجاورة لمنتجع كازينو وين.

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