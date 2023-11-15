بنك أبوظبي التجاري يطلق حساباً مستداماً تحت الطلب

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن بنك أبوظبي التجاري عن إطلاق حساب مستدام تحت الطلب لتزويد العملاء من الشركات في الإمارات العربية المتحدة بحلول مصرفية جديدة تمكنهم من إدارة أموالهم بما يتماشى مع تحقيق أهدافهم البيئية والاجتماعية.

ويأتي طرح هذا الحساب ضمن مجموعة المنتجات والخدمات المصرفية المستدامة التي تشكل جزءاً اساسياً في استراتيجية البنك للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وبما يتوافق مع تطلعات ومستهدفات دولة الإمارات في بناء اقتصاد شامل وخالٍ من الانبعاثات الكربونية.

ويقوم بنك أبوظبي التجاري بموجب هذا الحساب بتخصيص الأموال المودعة من قبل الشركات والمؤسسات لصالح السندات المستدامة والسندات الخضراء ليتم التصرف بها تحت إشراف مجموعة الخزينة والاستثمار لدى البنك، وذلك بما ينسجم مع المبادئ التي وضعتها الرابطة الدولية لسوق رأس المال.

ويوفر هذا الحساب المستدام تحت الطلب القنوات المناسبة لتعزيز الاستثمار في المشاريع والأصول المستدامة، وسيتمكن العملاء من الاطلاع على التقرير السنوي الذي يصدره البنك عن مجمل استثمارات المحفظة ومدى تأثير أموالهم المودعة.

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