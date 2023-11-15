«دلسكو» و«نيوترال فيولز» تطلقان مبادرة الوقود الحيوي

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مجموعة «دلسكو» في دبي، الشركة العاملة في مجالات الحلول البيئية وحلول استقطاب المواهب وحلول توظيف الطاقة، إطلاقها لمبادرة جديدة في مجال الاستدامة البيئية، وذلك في إطار تعاون جديد، عقدته المجموعة مع شركة «نيوترال فيولز»، التي تعد أكبر منتج للوقود الحيوي في الشرق الأوسط، وتسهم المبادرة بتقليص انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 200 ألف كلغ سنوياً عن طريق استخدام وقود حيوي نظيف، وصديق للبيئة بنسبة كبيرة لتشغيل المركبات، والتزاماً منها بالمبادرة تقوم مجموعة «دلسكو» بتشغيل 75 في المئة من مركباتها في دبي وأبوظبي باستخدام مزيج خاص من وقود الديزل الحيوي.

ومن جانبه قال أنطوني مارك، الرئيس التنفيذي للعمليات في قطاع حلول القوى العاملة: يسعدنا أن نتعاون مع شركة «نيوترال فيولز» عن طريق نظام متكامل يعود بالمنفعة على الطرفين، حيث لا نستخدم منتجاتهم لتشغيل مركباتنا فحسب، بل نساعدهم على إنتاج الوقود أيضاً، ويعد ذلك مثالاً واضحاً على مساهمة مجموعة «دلسكو» الإيجابية في سياسة الاقتصاد الدائري، وتُنتج شركة «نيوترال فيولز» حالياً ما يزيد على 35 مليون لتر من وقود الديزل الحيوي محلياً كل عام.

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