«وطنية إنترناشونال القابضة» تخفّض خسائرها

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت وطنية إنترناشونال القابضة عن بياناتها المالية الموحدة، وخلال الأشهر التسعة الأولى من بداية العام ازدادت إيرادات التكافل بنسبة 15.7% على أساس سنوي، مع استمرار الأداء القوي لخطوط منتجات التأمين التكافلي العام، والنمو الثابت في منتجات التأمين التكافلي العائلية، التي قابلها ضغوط سعرية على خطوط التكافل على المركبات والخدمات الطبية.

وارتفع دخل الاستثمار بنسبة 368% على أساس سنوي ليصل إلى 30 مليون درهم نتيجة للتحسن في أداء محفظة الأسهم وتحقيق عوائد أعلى على فئات الدخل الثابت.

وبلغ صافي الخسارة 6.6 ملايين درهم، وهو انخفاض كبير بالمقارنة مع صافي الخسارة البالغة 26.5 درهم في الربع الثالث من عام 2022.

وقال رئيس مجلس إدارة وطنية إنترناشيونال القابضة، الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري: «على الرغم من عدم الاستقرار في بيئة الاقتصاد الإقليمية، شهدت الشركة أداءً ثابتاً خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بسبب تحسن عوائد الاستثمار، مدفوعة باستراتيجيات استثمارية سليمة والعوائد القوية وقاعدة الأصول الأكبر نتيجة للاندماج».

ونتوقع أن يشهد سوق التأمين نمواً سريعاً بسبب تزايد وعي سكان دول مجلس التعاون الخليجي حول المخاطر ومتطلباتهم المتطورة التي تؤدي إلى خلق فرص مربحة في قطاع التكافل، والذي من المرجح أن يشهد نمواً في الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.6% ما بين عام 2023 وعام 2030 وفقاً لتحليل مركز الأبحاث والأسواق. ولذلك من الضروري إنشاء منظومة قوية للاستدامة ضمن القطاع بحيث يستفيد جميع أصحاب المصلحة من بيئة داعمة ومصممة لتحقيق الازدهار على المدى الطويل.

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