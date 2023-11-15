5 أسهم تستحوذ على نصف سيولة سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذت 5 أسهم على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي، وهي: «إعمار العقارية» و«أمانات القابضة» و«ديوا» و«الخليج للملاحة» و«الإمارات دبي الوطني»، أمس، بسيولة جاوزت 186.8 مليون درهم، بنسبة 51.5% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 363 مليون درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي بدعم أسهم قطاع المرافق العامة الذي ارتفع 1.04%، وأغلق المؤشر عند 3973.21 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.24%.

وواصل سهم «إعمار العقارية» تصدره تداولات سوق دبي المالي، مسجلاً سيولة جاوزت 75.7 مليون درهم بختام تعاملات أمس، مغلقاً عند سعر 6.94 دراهم.

وقاد سهم «ديوا» ارتفاعات 11 سهماً بسوق دبي، وارتفع بأكثر من 2%، وصعدت في سوق دبي أسهم «تعاونية الاتحاد» 1.7%، و«الفردوس القابضة» 1.5%، و«الإثمار القابضة» 1.4%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.57%، و«دبي الإسلامي» 0.18%.

وشهد سوق دبي المالي، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم «بنك دبي التجاري»، حيث تم تنفيذ الصفقة على عدد 16.7 مليون سهم بقيمة 77.5 مليون درهم بسعر تنفيذ 4.65 دراهم للسهم الواحد.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9529.56 نقطة، متراجعاً 0.08%، وشهد السوق ارتفاع أسهم ريسبونس بلس القابضة 2.25%، وإي إس جي ستاليونز 2%، وأدنوك للحفر 1.6%، والبنك العربي المتحد 1.5%، وأبوظبي الأول 0.15%.

وحصد سهم «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بأكثر من 221.9 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 97.5 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» جاذباً 74 مليون درهم.

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