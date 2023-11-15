2.58 مليار درهم أرباح «أدنوك للحفر» بزيادة %24

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «أدنوك للحفر» عن نتائجها المالية للربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من عام 2023.

حققت الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، نمواً في الإيرادات بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 8.08 مليارات درهم، مدفوعة بالزيادة في نشاط الأعمال والتوسع في نطاق أعمال خدمات حقول النفط. كما ارتفع، صافي الأرباح بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى 2.58 مليار درهم، والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 3.9 مليارات درهم.

وسجلت الشركة ارتفاعاً في إيرادات الربع الثالث لتصل إلى 2.85 مليار درهم، بزيادة نسبتها 16% على أساس سنوي مع نمو في جميع القطاعات. كما حققت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ارتفاعاً قوياً في الربع الثالث بلغت نسبته 27% على أساس سنوي لتصل إلى 1.39 مليار درهم، وذلك نتيجة للنمو القوي ومبادرات الإدارة الفعالة للتكاليف، مما أدى إلى تحقيق هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 49%، فيما وصل صافي الأرباح خلال الربع الثالث إلى 944 مليون درهم، بزيادة نسبتها 36% على أساس سنوي.

وقال عبد الرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: «تؤكد بوضوح النتائج القوية التي حققتها الشركة خلال الربع الثالث التنفيذ الفعال لاستراتيجيتنا الشاملة والهادفة إلى زيادة الأرباح من خلال توسعة أسطول الشركة من الحفارات وتوسيع نطاق خدماتنا. كما تعكس هذه النتائج قدرتنا على مواصلة تحقيق نمو الأرباح مع ضمان عمليات آمنة وفعالة ومستدامة، حيث إن خلق القيمة للمساهمين على المدى الطويل بالنسبة لنا يظل أمراً أساسياً في استراتيجية الشركة ونموها المستقبلي».

كما حققت خدمات حقول النفط إيرادات وصلت إلى 533 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2023، بزيادة 41% على أساس سنوي.

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