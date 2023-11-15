مجلس إدارة «شعاع كابيتال» يقرر تصفية شركة الاستحواذ الخاص

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة شعاع كابيتال موافقة مجلس إدارتها على تصفية شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص، التي تم إطلاقها عام 2022، وإدراجها في بورصة ناسداك، وعدم المضي قدماً في إيجاد شركة مستهدفة في ظل ظروف السوق الحالية.

ووفق إفصاح لسوق دبي أوضحت الشركة أنه تم خلال الاجتماع، الذي عقدته يوم 13 نوفمبر، مناقشة البيانات المالية الموحدة، والمراجعة للشركة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، على أن يتم الإفصاح عنها بعد أن يتم توقيعها من مدقق حسابات الشركة.

وجرت الموافقة على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، للنظر في خطة تحسين رأس المال المفصح عنها مسبقاً (والمتضمنة تخفيض رأس المال، زيادة رأس المال، وإصدار سندات واجبة التحويل لأسهم)، والتصويت عليها مع تفويض الرئيس التنفيذي للشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهذا الصدد.

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