«العين اللايد للاستثمارات» تكشف عن حلول شاملة للتجارة الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

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أكدت شركة العين اللايد للاستثمارات؛ الشركة المتخصصة في مجال استشارات التسويق الرقمي وحسابات البائعين عبر الإنترنت، التزامها بإحداث ثورة في أعمال التجارة الإلكترونية من خلال تقديم استراتيجيات مصممة خصيصاً وذات نتائج مثبتة.

وقال الدكتور زياد أمير صالح، مالك شركة العين اللايد للاستثمارات: «نحن كفريق، نفتخر بتقديم استراتيجيات مجربة وذات نتائج حقيقية، مدعومة بفريق من أفضل مستشاري التسويق. ومن خلال الهوية المشتركة كبائعين، تستفيد الشركة من خبرتها لمساعدة العملاء على التغلب على التحديات وتسريع نمو الأعمال».

وتوفر شركة العين اللايد للاستثمارات خدمات شاملة لإنشاء وتسجيل العلامات التجارية في سجل العلامات التجارية بأمازون، وتأمين هويات العلامات التجارية، وتعزيز قوائم المنتجات من خلال المحتوى A+. وتتفوق الشركة أيضاً في إنشاء متجر للعلامات التجارية، والإبلاغ عن الانتهاكات، وتحسين تجربة العملاء.

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