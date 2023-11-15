غرف دبي تعرّف الشركات بآخر التغييرات في قوانين بيئة العمل عبر ورش حضورية وافتراضية

المصدر: دبي - البيان

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نظمت غرف دبي عدداً من الفعاليات التوعوية القانونية أخيراً، لتعريف مجتمع الأعمال بآخر التغييرات في القوانين المتعلقة ببيئة العمل في دبي. وشملت الفعاليات 5 ورش عمل حضورية وافتراضية.

وقال محمد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «نحرص على تنظيم الورش التوعوية القانونية بهدف تزويد شركات دبي بلمحة عامة عن قوانين وسياسات دولة الإمارات وكيفية تأثيرها على سير أعمالها، ومساعدتها على فهم متطلبات الامتثال لهذه القوانين لضمان نجاحها وتعزيز قدرتها التنافسية. ولأن ضمان مصالح مجتمع الأعمال من أهم أولوياتنا، فإننا نسعى دائماً إلى اطلاعها على التشريعات السارية والتعديلات القانونية. وتعتبر المعرفة القانونية والالتزام بتطبيق القانون أهم مفاتيح نجاح الأعمال وتحقيق الازدهار الاقتصادي، ويتمثل دورنا في غرف دبي في توجيه ودعم شركات دبي وتأسيس بيئة أعمال داعمة في الإمارة».

وعقدت الندوة الأولى عبر الإنترنت بالتعاون مع شركة «كلايد آند كو»، وشهدت مشاركة 67 مشاركاً في نقاش حول قانون الشركات التجارية الإماراتي وقانون الشركات في مركز دبي المالي العالمي. وتناولت ورشة العمل الثانية التحديات المحيطة بمستقبل خصوصية البيانات وحمايتها وأُقيمت بالتعاون مع شركة «كلداري محامون ومستشارون قانونيون»، وبالتعاون مع مكتب «حبيب الملا ومشاركوه»، نظمت الغرف ورشة العمل الثالثة لمناقشة أبرز قضايا العقود التجارية عند ممارسة الأعمال في دبي.

كما عقدت غرف دبي ندوة افتراضية باللغة العربية حول الشيكات المرتجعة، واقيمت الندوة بالشراكة مع أكاديمية حبيب الملا. وتناولت الورشة الخامسة الجوانب القانونية لإعادة هيكلة الشركات بالتعاون مع «شركة بي دبليو سي» في الشرق الأوسط.

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