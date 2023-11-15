الريس للسفريات: سمعة دبي تعزز ارتفاع الزوار من أسواق المصدر الرئيسية

المصدر: دبي - البيان

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سلطت شركة الريس للسفريات، الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية في معرض سوق السفر العربي، الحدث الرائد في الشرق الأوسط لمحترفي السفر والسياحة الداخلية والخارجية، الضوء على أحدث الاتجاهات التي تدعم نمو صناعة السياحة في الإمارات والسعودية والعالم وبقية دول مجلس التعاون الخليجي تزامناً مع استمرار ارتفاع أعداد الزوار من أسواق المصدر الرئيسية بما فيها كل من المملكة المتحدة والصين. ووفقاً للرؤى الصادرة من شركة الريس للسفريات، فإن سمعة دبي كوجهة آمنة وعلامة تجارية موثوقة تعزز الارتفاع بأسواق المصدر الرئيسية للزوار.

وقال محمد الريس، نائب المدير العام لشركة الريس للسفريات: «تحظى دبي بثقة الناس في جميع أنحاء العالم، حيث انتعشت البلاد بشكل لا يصدق منذ نهاية جائحة (كوفيد 19)، وكانت أحدث الأرقام للنصف الأول من عام 2023 هي الأفضل على الإطلاق، وفيما يتعلق بالأسواق الوافدة، فقد شهدنا اختلافًا في الأسواق الخمسة الأولى.

وأضاف الريس قائلاً: «إن عودة السوق الصينية إلى الواجهة هو الحدث الأبرز لهذا العام، والتي على الرغم من عودتها فقط في الربع الأول من العام الجاري، إلا أنها استطاعت بالفعل أن تكون بين المراكز الخمسة الأولى».

ومن المؤكد أن هذه الاتجاهات تؤكدها أحدث الأرقام الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي والتي شهدها بلا شك شركاء سوق السفر العربي الآخرون، مثل طيران الإمارات وفنادق ومنتجعات آي إتش جي.

ووفقاً لأحدث إحصاءات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، تشمل الأسواق المصدرة الرئيسية لدبي، الهند التي شهدت زيادة بنسبة 44 % بين يناير وأغسطس 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والسعودية، التي شهدت انخفاضاً بنسبة 5 % خلال الفترة نفسها، والمملكة المتحدة بزيادة 14%، والسوق الصيني الذي شهد بحسب البيانات قفزة نوعية بنسبة 309 % في الأشهر الثمانية الأولى من 2023 مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

وأردف الريس قائلاً: الفرصة التي يتيحها هذا الأمر ليس فقط للإمارات، بل لدول مجلس التعاون الخليجي بأكملها، وهي أن الزوار المؤهلين سيتمكنون من السفر إلى أي دولة في مجلس التعاون الخليجي والقيام بجولة بكل سلاسة، ما يعود بالنفع على قطاع السياحة في جميع البلدان».

وتعمل الشركة مع مجموعة من شركات الطيران التي لم تقم بعد بإقامة روابط وعلاقات مع الإمارات وتقديم الدعم اللازم للمساعدة في إعدادها تماشياً مع موضوع سوق السفر العربي، «تحويل قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال»، واستراتيجية السياحة في الإمارات 2031 التي تم تطويرها لدعم تطوير السياحة.

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