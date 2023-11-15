الدار العقارية تطلق مبيعات المشروع السكني «نوبو ريزيدنسز» في جزيرة السعديات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة الدار العقارية، أمس، إطلاق مبيعات وحدات مشروعها المرتقب «نوبو ريزيدنسز»، الذي يعتبر أول مشروع سكني فاخر يحمل علامة الضيافة الدولية «نوبو» في منطقة الشرق الأوسط، للمستثمرين والمشترين من جميع أنحاء العالم.

ويتألف مشروع «نوبو ريزيدنسز»، الواقع في ممشى السعديات، من 88 وحدة سكنية، مقدماً بذلك فرصة للعيش في منازل تجمع بين تصاميم «نوبو» اليابانية وأسلوب الحياة العصري، ومن المقرر الانتهاء من أعمال تطوير المشروع في الربع الثاني من العام 2027.

ويضم المشروع، الذي يقع على مساحة 50 ألف متر مربع، بما في ذلك مساحات فندقية وسكنية وتجزئة، مجموعة متنوعة من الشقق العصرية المكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم أو ثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى وحدات اللوفت (الشقق ذات الطابقين) المكونة من غرفتين وعدد حصري من وحدات البنتهاوس والفلل العلوية، ونجح كل من شركة «آر إس بي اركيتكتس» و«استوديو بي سي إتش» في إضفاء لمسات متقنة في تصميم كل وحدة سكنية داخل المشروع.

وسيضم المشروع أحدث مرافق الصحة واللياقة لتعزيز مستويات رفاه قاطنيه، بما فيها صالة ألعاب رياضية متطورة وغرفة بخار وغرفة ساونا، بالإضافة إلى غرف علاجية واستوديو يوغا وسط حديقة زن وحمام سباحة مطل على متحف جوجنهايم أبوظبي، الذي صممه المهندس المعماري العالمي فرانك جيري، وسيتضمن المشروع أيضاً قاعة سينما وصالة استراحة وتواصل، بجانب حدائق مشتركة.

ويقع بجوار المشروع فندق «نوبو»، الذي سيضم 125 غرفة وجناحاً إضافة إلى مطعم يحمل اسم «نوبو» وردهة على السطح، وسيتمكن القاطنون أيضاً من الاستمتاع بتجربة طعام على يد طهاة «نوبو» المحترفين داخل منازلهم.

ويستهدف المشروع الحصول على شهادة «درجتي لؤلؤ» وفق نظام استدامة للتقييم بدرجات اللؤلؤ.

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