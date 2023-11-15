68 ألف مشارك وزائر متوقع و2200 عارض من 60 دولة في معرض «الخمسة الكبار» بدبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعود النسخة 44 من معرض الخمسة الكبار «Big 5 Global»، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023 بمركز دبي التجاري، بحضور دولي أقوى، حيث سيشهد الحدث مشاركة 2200 عارض من أكثر من 60 دولة، بما في ذلك السعودية والصين وقبرص وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وسنغافورة وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة.

ويتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 68.000 مشارك وزائر من أكثر من 150 دولة، وسيتم عرض أكثر من 50000 منتج.

8 قطاعات

وسيتم التركيز على ثمانية قطاعات إنتاجية عبر 8 معارض متخصصة.

- معرض Big 5 Heavy: كحدث متخصص يلبي احتياجات صناعة المصانع والآلات والمركبات؛ سيركز Big 5 Heavy على قطاعات المنتجات المختلفة، بما في ذلك آلات ومعدات نقل التربة، والكسارات والمحاجر والغربلة، ومنصات الوصول، والرافعات ومعدات الرفع، والرافعات الشوكية من بين قطاعات أخرى.

- معرض الشرق الأوسط للخرسانة: سيكون المعهد الأمريكي للخرسانة (ACI) بمثابة الجمعية الداعمة لمعرض الخرسانة في الشرق الأوسط، وقال أحمد مهنا، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد الأمريكي للخرسانة: «من خلال شراكتنا مع المعرض، نسعى جاهدين لتمكين المهنيين والمهندسين، من خلال تزويدهم بإمكانية الوصول إلى المعرفة المتطورة والحلول المبتكرة».

- معرض الشرق الأوسط للحجر: تغذي أنشطة البناء الحضرية القوية في المنطقة طفرة كبيرة في الحاجة إلى منتجات الحجر الطبيعي والرخام والجرانيت، ولتلبية هذا الطلب المتزايد يوفر معرض الشرق الأوسط للحجر إمكانية الوصول إلى منتجات متميزة لمجموعة واسعة من التطبيقات.

- معرض النوافذ والأبواب والواجهات ومعرض جلف جلاس: تشمل قطاعات المنتجات، التي يركز عليها الحدث: أنظمة الجدران الستائرية، ومواد العزل، والأبواب والنوافذ المصنوعة من الألومنيوم، والأبواب والنوافذ الخشبية، والبرامج التشغيلية، وغيرها.

- معرض HVAC R: يلعب قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء دوراً محورياً في بناء المشاريع، وخلال المعرض سيستكشف الزوار منتجات وخدمات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد المستدامة.

- معرض التصميم الحضري والمناظر الطبيعية: سيكتشف الزوار مجموعة واسعة من قطاعات المنتجات، بما في ذلك المقاعد وحواجز المقاعد، والخشب المركب والتزيين، وحاويات مصانع الأثاث.

- معرض إف إم إكسبو: يمكن للزوار اكتشاف قطاعات المنتجات المختلفة، بما في ذلك خدمات التنظيف والنظافة التجارية والنفايات، وإعادة التدوير.

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