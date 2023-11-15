فندق ذا فيرست كوليكشن وترفرونت يفتتح أبوابه في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن فندق ذا فيرست كوليكشن وترفرونت افتتاح أبوابه رسمياً للضيوف، وذلك على ضفاف قناة دبي، في منطقة الخليج التجاري، وسيقدم الفندق المعاصر من فئة الأربع نجوم عدداً من الأجنحة والغرف المطلة على قناة دبي وأفقها، إلى جانب مجموعة من المطاعم ومسبح على السطح.

ويشكل فندق ذا فيرست كوليكشن وترفرونت ثالث فنادق علامة ذا فيرست كوليكشن في دبي، وذلك في أعقاب الافتتاح الناجح لفندقي ذا فيرست كوليكشن بيزنس باي وذا فيرست كوليكشن جميرا فيليدج سيركل.

وبمناسبة الافتتاح قال روب بيرنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة ذا فيرست جروب: "فندق ذا فيرست كوليكشن وترفرونت، إضافة جديدة ومميزة إلى محفظة فنادقنا في دبي. وهو ثالث فنادق العلامة التجارية، ويضم الفندق 327 غرفة وجناحاً.

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