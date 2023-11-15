إميرالد بالاس ورافلز النخلة يطلقان شققاً سكنية فاخرة بدبي

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مجموعة إميرالد بالاس عن شراكتها مع رافلز لإطلاق مشروع «ذا كونتيمبوراري كولكشن» من رافلز ريزيدنسز أند بنتهاوسز، والتي تتميز بموقعها في الهلال الغربي على جزيرة نخلة جميرا في دبي. ويتألف المشروع الجديد من 30 شقة سكنية للتملك الحر يضم كل منها بين 2 و5 غرف نوم، وتتراوح مساحتها بين 2,500 قدم مربع و26,000 قدم مربعة، وتولت مجموعة يوديزين تصميم المشروع.

إميرالد بالاس هي جزء من مجموعة شركات نجحت في تطوير وبناء أكثر من 40 مشروعاً كبيراً تضم ما يزيد على 10 آلاف وحدة سكنية، وعلى مساحة تتجاوز مليون متر مربع؛ وتعمل حالياً على تطوير 8 مشاريع كبرى أخرى. وتشمل محفظة المجموعة في دبي فندق كمبينسكي وشقق نخلة جميرا وفندق رافلز النخلة دبي وفندق هايد دبي في منطقة الخليج التجاري.

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