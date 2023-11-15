فعاليات وعروض ترويجية وجوائز خلال مهرجان «ديوالي» للأضواء في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستمتع سكان وزوار دبي بأجواء مهرجان الأضواء «ديوالي»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مع ما يقدمه من تشكيلة مميزة من العروض الترويجية والفعاليات الرائعة والجوائز القيمة.

ويمكن في هذا الموسم الاستفادة من عروض رائعة على الذهب والمجوهرات والهدايا والأزياء في المتاجر ومراكز التسوق والأسواق في جميع أنحاء المدينة، كما يمكن الاستمتاع بتناول قوائم طعام هندية ذات طابع خاص في المطاعم المتعددة، مع إمكانية الدخول في المنافسات والسحوبات وغيرها من الأنشطة، وهكذا يصبح مهرجان الأضواء «ديوالي» فرصة مثالية لقضاء بعض الوقت مع العائلة والأصدقاء في دبي والتعرف إلى ثقافات وتقاليد أخرى.

ويجب عدم تفويت فرصة الفوز بالذهب خلال الأسبوع الأخير من مهرجان الأضواء «ديوالي»، مع مجموعة مراكز التسوق في دبي أو آي ديلز، وكذلك الاستفادة من العروض الترويجية الرائعة «تسوّق واربح». وفي دبي فستيفال سيتي مول يمكن المشاركة في تجربة تسوق رائعة خلال مهرجان الأضواء «ديوالي»، والاستمتاع بالعديد من الأنشطة العائلية والعروض المذهلة التي سترتقي بتجربة التسوق إلى مستوى جديد.

ويتحول مهرجان الأضواء «ديوالي» لذكرى لا تُنسى مع مجموعة دبي للمجوهرات، التي تقدم تخفيضات رائعة تصل إلى نصف السعر على مجموعة مجوهرات خاصة بديوالي. وعند شراء مجوهرات من الألماس واللؤلؤ من مجموعات مختارة، يمكن الحصول أيضاً على عملة ذهبية مجانية من المتاجر المشاركة.

وهناك المزيد أيضاً، ففي كل عملية شراء من المتاجر المشاركة تتوفر فرصة للفوز بجوائز كبيرة خلال مهرجان الأضواء «ديوالي»، مع قسائم مجوهرات بقيمة إجمالية تبلغ 150,000 درهم سيتم منحها للعديد من الفائزين، حيث سيحصل 30 فائزاً محظوظاً على 5,000 درهم لكل منهم. ولجعل مهرجان الأضواء «ديوالي» مناسبة خاصة للأصدقاء والعائلات، يمكن تقديم هدايا لهم، عبارة عن قسائم من السبا في فندق «إتش» دبي الشهير، وذلك حتى 16 نوفمبر، ويجب الإسراع قبل نفاد الكمية.

ويمكن الاستفادة أيضاً من العروض الرائعة على الهدايا بمناسبة مهرجان الأضواء «ديوالي» من هوم بوكس، بتخفيضات بنسبة 30%، حتى 14 نوفمبر، حيث يمكن شراء مصابيح الزيت والأضواء والتحف الصغيرة والديكورات الاحتفالية والعديد من خيارات الهدايا التي لا يمكن تفويتها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز