هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تدشن أعمال جمعية الاتصالات الراديوية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تدشين أعمال جمعية الاتصالات الراديوية للعام 2023 (RA-23)، وذلك قبيل انطلاق المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-23، الذي سيتم عقده في دبي في الفترة ما بين 20 نوفمبر وحتى 15 ديسمبر من العام الحالي.

وافتتحت أعمال جمعية الاتصالات الراديوية بكلمة ألقاها المهندس محمد الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في الهيئة، بصفته عميد الدورة الحالية من الجمعية، رحب فيها برؤساء وأعضاء الوفود المشاركة، مؤكداً الدور المهم، الذي تقوم به جمعية الاتصالات الراديوية، وقال: «تنبع أهمية اجتماعات جمعية الاتصالات الراديوية من الدور الحيوي والمركزي، الذي تتولاه في اعتماد قرارات وتوصيات ومسائل الدراسة في قطاع الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-R)، كما أن القرارات والمناقشات، التي ستخرج بها اللجنة ستشكل إطار العمل للدراسات الحيوية، مما يسهم في تطوير معايير وممارسات الاتصالات الراديوية بصورة تعكس التزامنا جميعاً بأعلى مستويات الابتكار والتعاون، وستكون المهام التي يتم التعامل معها في هذا الملتقى بداية لسلسلة من الإجراءات، التي تؤدي إلى مخرجات فعالة، خلال الفترة الدراسية المقبلة، على أن تتركز جهود مجموعات الدراسة على القضايا الأكثر أهمية في سياق مهمتنا».

وأضاف الزرعوني: «في كل الاجتماعات المندرجة ضمن جمعية الاتصالات الراديوية يؤدي الجميع دوراً إنسانياً عالي الأهمية يجسد مفهوم الفريق الإنساني المتكامل والمتعاون، حيث تتوحد جهود الدول والقطاعات في كل القضايا المتعلقة بالاتصالات الراديوية، بما ينعكس على الأهداف المشتركة في التنمية والازدهار والتقدم للشعوب كافة، والتي تتلخص في رسم مسار مستقبلي تلتقي فيه التكنولوجيا مع احتياجات المجتمع في انسجام مع الطيف الذي نتقاسمه»، كما تضمنت فعاليات اليوم الأول لانطلاق أعمال جمعية الاتصالات الراديوية كلمات افتتاحية لكل من دورين بوغدان- مارتن الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، وماريو مانيفيتش مدير مكتب الاتصالات الراديوية بالاتحاد الدولي للاتصالات، واكارول ويلسون، الرئيسة المنتخبة لجمعية الاتصالات الراديوية، تحدثوا خلالها حول أهمية ما تقوم به الجمعية من أعمال تهدف لتطوير الخدمات، عبر بنية تحتية متطورة وتكنولوجيات تخدم المجتمعات، وتساعد على التنمية الاقتصادية، بصورة لا تقل عما تقوم به المؤسسات الأخرى التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

تلا هذه الكلمات مناقشة أجندة أعمال الجمعية، بما في ذلك مشروع جدول أعمال تدشين الجمعية، ومشروع جدول أعمال الجلسة العامة الأولى، والمشروع المقترح للتنظيم الخاص بالجمعية.

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