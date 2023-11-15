«أديبك 2023» يحطم الأرقام القياسية بأعداد المشاركين وقيمة الصفقات

المصدر: أبوظبي - وام

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مثلت نسخة هذا العام من «أديبك» النسخة الأكثر نجاحاً من الناحية التجارية في تاريخ هذا الحدث العالمي الممتد لحوالي 40 عاماً، فقد حقق «أديبك 2023» عوائد اقتصادية لقطاع الطاقة العالمي بلغت 8.8 مليارات دولار، إضافة إلى عوائد تزيد على 350 مليون دولار لعدد من القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات.

وشهد «أديبك 2023»، الذي عقد في أبوظبي في الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر الماضي تحت شعار «خفض الانبعاثات أسرع معاً»، اجتماع أكثر من 1600 من قادة الطاقة العالميين والشخصيات البارزة من مختلف مستويات منظومة الطاقة لتسريع وتيرة العمل الجماعي العاجل وابتكار الحلول الجذرية لخفض الانبعاثات بشكل أسرع وتهيئة نظام الطاقة للمستقبل.

وتأتي هذه الزيادة البالغة 600 مليون دولار في الصفقات التجارية، مقارنة بالقيمة المسجلة في عام 2022 والبالغة 8.2 مليارات دولار لترسخ مكانة «أديبك» منصة عالمية رائدة تجمع العاملين في قطاع الطاقة للعمل معاً ودفع مسيرة الانتقال في الطاقة إلى الأمام نحو مستقبل أنظف وأكثر استقراراً واستدامة.

دور محوري

وقالت طيبة الهاشمي، رئيسة «أديبك 2023» المدير التنفيذي لشركة أدنوك البحرية: «يواصل أديبك لعب دور محوري في مسيرة الانتقال العالمي في الطاقة ويجمع هذا الحدث العالمي مجموعة واسعة من أهم صنّاع السياسات والرؤساء التنفيذيين للمشاركة في نقاشات موسعة تهدف إلى صياغة مستقبل منظومة الطاقة العالمية وتسهيل عقد الشراكات والصفقات الهادفة.

وبالإضافة إلى كونه محفزاً للعديد من الصفقات التجارية ضمن قطاع الطاقة، أسهم «أديبك 2023» أيضاً في تحفيز النشاط الاقتصادي في الإمارات، محققاً فوائد اقتصادية تزيد قيمتها على 350 مليون دولار للاقتصاد المحلي، لا سيما في قطاعات الضيافة والسياحة والنقل.

ودعماً لمساعي دولة الإمارات لتنويع اقتصادها، أعلن معالي أحمد الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن أبوظبي ستوفر 100 فرصة استثمارية بحجم سوق إجمالي يبلغ 123.3 مليار درهم (33.5 مليار دولار ) بحلول عام 2027 ضمن مبادرة «برنامج شركاء أبوظبي». واستقطب «أديبك 2023» رقماً قياسياً في المشاركات بلغ أكثر من 184000 مشارك من 160 دولة وأكثر من 2200 شركة عارضة.

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