تعاون بين مبادلة للطاقة و«برتامينا جيوثرمال إنرجي» و«شيفرون»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «بيه تي برتامينا جيوثرمال إنرجي تي بي كي»، المسجلة في بورصة إندونيسيا، عن التعاون مع كل من شركة شيفرون للطاقة الجديدة الدولية «شيفرون»، وشركة مبادلة للطاقة، وذلك لإجراء دراسة مشتركة لاستكشاف إمكانات الطاقة الحرارية الأرضية في منطقة كوتاموباغو في مقاطعة شمال سولاويزي بإندونيسيا.

وتم التوقيع على اتفاقية الدراسة المشتركة خلال زيارة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى الولايات المتحدة، بحضور نائب الوزارة المنسقة للشؤون البحرية والاستثمار، جودي مهاردي، وسفير جمهورية إندونيسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وروزان روسلاني، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بي تي برتامينا (بيرسيرو)، ونيكي ويدياواتي، والمدير الإقليمي لشركة شيفرون إندونيسيا، واهيو بوديارتو.

وتهدف اتفاقية الدراسة المشتركة إلى الاستفادة من قوة وخبرات الشركات الثلاث، حيث ستجمع بين خبرة «برتامينا جيوثرمال إنرجي» ونطاق انتشارها، باعتبارها أكبر شركة منتجة للطاقة الحرارية الأرضية بقدرات إنتاجية هائلة في إندونيسيا، إلى جانب الإمكانات الواسعة التي تتمتع بها شيفرون، بوصفها شركة طاقة متعددة الجنسيات، وتأخذ على عاتقها توفير الطاقة بطرق موثوقة ونظيفة، يضاف إلى ذلك سجل النجاح لشركة مبادلة للطاقة في توفير بدائل الطاقة الموثوقة والفعالة لإندونيسيا ودولة الإمارات، والتزامها بأداء دور فاعل في تحول الطاقة، بوصفها شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة.

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