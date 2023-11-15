19 مليون درهم أرباح «دار التمويل» في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

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سجلت مجموعة دار التمويل إجمالي دخل شامل قدره 11.68 مليون درهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2023 مقارنة بإجمالي خسارة شاملة قدرها 26.77 مليون درهم للفترة المماثلة من العام السابق.

وارتفع صافي الدخل من الأنشطة الاستثمارية، بما في ذلك تلك المرتبطة بمكاسب السوق، إلى 19.32 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 مقارنة بخسارة صافية قدرها 17.14 مليون درهم في الفترة المماثلة.

وانخفض صافي دخل الفوائد والدخل من التمويل الإسلامي والأصول الاستثمارية قليلاً إلى 96.23 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 مقارنة بـ99.82 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وشهد صافي الدخل من الرسوم والعمولات انخفاضاً طفيفاً إلى 13.76 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 مقارنة بـ14.13 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام السابق.

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