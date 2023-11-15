120.000 طالب بالدولة يشاركون في «يوم الدفاع السيبراني»

المصدر: دبي- البيان

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يطلق مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات مبادرة تعليمية مبتكرة تحت اسم «يوم الدفاع السيبراني»، وذلك لتعزيز وعي طلاب المدارس حول الأمن الإلكتروني، وكيفية بناء منظومة أمنية لمنع أي هجوم من هذا النوع، وذلك بالتعاون مع كور 42 وكي بي إم جي.

وسيتم تنظيم هذه المبادرة عبر منصة افتراضية تفاعلية في اليوم الـ 16 نوفمبر، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين: مجلس التعليم والموارد البشرية، وزارة التربية والتعليم، مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، دائرة التعليم والمعرفة، هيئة التعليم الخاص في الشارقة، بالإضافة إلى مشاركة مدارس دبي الخاصة؛ ويشارك في هذه المبادرة أكثر من 120,000 طالب من الصف الخامس حتى الصف الثامن، في خطوة للوصول إلى رقم قياسي، عبر المشاركة في لعبة «Minecraft Education»، والتي يتم تنظيمها على هامش الفعالية؛ وتهدف في مجملها إلى رفع مستوى وعي المشاركين بأهمية الأمن السيبراني، وبناء منظومة أمنية رقمية، حيث نجحت المبادرة بالفعل في جذب مشاركة أكثر من 520 من الكوادر التدريسية، الذين يشرفون على عملية التنسيق داخل كل مدرسة.

وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: «مسألة تعزيز مهارات الطلاب حول الأمن السيبراني، وتعزيز وعيهم حول مخاطر هذه الآفة الإلكترونية يعد خطوة مهمة جداً، لضمان سلامة مواطنينا. نحن سعداء بمشاركة مدارس الدولة في هذه المبادرة الفعالة، التي تسهم في بناء ثقافة متطورة ومرنة في مجال الأمن السيبراني».

وسيقوم المعلمون بشرح كافة الجوانب حول الأمن السيبراني للطلاب، حيث تم اختيار الكوادر التدريسية من كل مدرسة ومشاركة أنشطة الأمان السيبراني ومساعدة الطلاب في التعامل مع التحديات التعليمية داخل لعبة Minecraft.

وسيساعد المدرسون الطلاب بلعبة Minecraft Education ومناقشة جوانب مهمة حول السلامة السيبرانية. وفي ختام الفعالية؛ سيتلقى الطلاب شهادة معتمدة حول مشاركتهم بالفعالية التي حققت رقما قياسيا بالدولة في نسبة مشاركة طلاب المدارس وتلقيهم دورة تدريبية حول الأمن الإلكتروني تجسيداً ليوم الدفاع السيبراني.

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