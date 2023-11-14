12.4 مليارات درهم صافي دخل «أدنوك للغاز» في 9 أشهر بارتفاع 13 %

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «أدنوك للغاز» عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث أعلنت عن صافي دخل قوي بلغ 3.4 مليارات دولار (12.4 مليار درهم) للأشهر التسعة الأولى من العام.

وأعلنت «أدنوك للغاز» أن مجلس إدارة الشركة قد وافق على توزيع أرباح نقدية مرحلية (أرباح مرحلية) بقيمة 1.625 مليار دولار (5.968 مليار درهم)، وذلك في 14 ديسمبر 2023 بما يعادل 7.776 فلس للسهم الواحد. سيتم دفع الأرباح المرحلية للمساهمين الذين امتلكوا أسهم «أدنوك للغاز» في تاريخ التسجيل الموافق 24 نوفمبر 2023.

هذا ومن المتوقع أن تقوم «أدنوك للغاز» بدفع 1.625 مليار دولار أخرى (5.968 مليار درهم) كأرباح نقدية نهائية للسنة المالية 2023، وذلك في الربع الثاني من العام 2024. كما تهدف الشركة إلى زيادة توزيعات الأرباح السنوية من 3.25 مليارات دولار أمريكي بمعدل نمو مقدار 5 % للسهم الواحد خلال الفترة 2024-2027.

وسجلت الشركة زيادة بنسبة 13 % على أساس ربع سنوي في صافي الدخل للربع الثالث من عام 2023 لتصل إلى 1.1 مليار دولار، وارتفعت إيرادات الشركة على أساس ربع سنوي بنسبة 8 % لتصل إلى 5.8 مليارات دولار.

وسجلت الإيرادات في الربع الثالث من عام 2023 تحسناً، قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA)، لتصل إلى 1.863 مليار دولار، بزيادة قدرها 5 % بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2023، في حين ارتفع صافي الدخل للربع بنسبة 13 % على أساس ربع سنوي ليصل إلى 1.116 مليار دولار. في الوقت الذي يعكس فيه صافي الدخل المسجل لمدة تسعة أشهر والبالغ 3.375 مليار دولار انخفاض بيئة التسعير بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022.

وعلق أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز» قائلاً: «حققت الشركة نتائج مالية قوية للأشهر التسعة الأولى من العام على الرغم من بيئة أسعار منخفضة بالمقارنة مع عام 2022. حيث حافظت «أدنوك للغاز» على استقرار هوامش الأرباح في الربع الثالث قبل حساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBTIDA) وصافي الدخل، في مؤشر على مرونتنا وقدرتنا على تحقيق عوائد مجدية على الرغم من تجاذبات السوق.

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