أرباح «موانئ أبوظبي» تتجاوز المليار درهم في 9 أشهر بارتفاع 14 %

المصدر: أبوظبي - البيان

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تجاوزت أرباح مجموعة موانئ أبوظبي حاجز المليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بارتفاع 14 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما قفزت الإيرادات 116 % إلى 8.11 مليارات درهم.

وأعلنت المجموعة عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2023، محققة نمواً في الإيرادات بنسبة 189 % مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 4.24 مليارات درهم، والتي تضمنت تأثير نشاط الدمج والاستحواذ ولاسيما الأعمال اللوجستية والبحرية وعمليات الموانئ لشركة نواتوم. كما بلغت نسبة نمو الإيرادات على أساس سنوي ومقارنة المثل بالمثل 113 %، باستثناء تأثير نشاط الدمج والاستحواذ.

وقد زاد إجمالي صافي الأرباح بنسبة 20 % مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 403 ملايين درهم خلال الربع الثالث من عام 2023، تماشياً مع أداء الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وحققت المجموعة هذه النتائج بفضل الأداء القوي لأربعة من أصل خمسة قطاعات، وهي القطاع اللوجستي، القطاع البحري والشحن، وقطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والتي حققت إيرادات بلغت 546 % و264 % و71 % و20 % على التوالي، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

وخلال الربع الثالث من عام 2023، ارتفعت أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 28 % مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 759 مليون درهم، مدفوعة بعمليات الاستحواذ على شركة نواتوم، ومحطة بوابة كراتشي (+ 2 % على أساس سنوي ومقارنة المثل بالمثل). وقد أدت المساهمة الأعلى لأعمال كل من القطاع البحري والشحن والقطاع اللوجستي ذات الهامش المنخفض نسبياً إلى انخفاض هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 17.9 % خلال الفترة، مقارنة بنسبة 40.5 % في الربع الثالث من عام 2022.

وحافظ القطاع البحري والشحن على موقعه كأكبر مساهم في الإيرادات، وأصبح أيضاً أكبر مساهم في تحقيق الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، حيث بلغت مساهمته 56 % و33 % على التوالي خلال الربع الثالث من عام 2023، مدفوعاً بشكل رئيسي بمساهمة الذراع البحري لشركة نواتوم، ومستفيداً من أنشطة تجارة السفن.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «حققنا نمواً ملحوظاً في الربع الثالث من عام 2023، مدعوماً بأنشطة الدمج والاستحواذ الاستراتيجية، وعلاقاتنا القوية مع الاقتصادات المحلية المتنوعة، والتطلع إلى أبعد من عمليات المحطات التقليدية، والتركيز على التعاون والتآزر بين منظومات الأعمال. إن نمو الإيرادات القوي لا يعكس فقط جهودنا في تطوير طرق تجارية جديدة، أو تعزيز عروض الخدمات التي نقدمها لشركاء التجارة الرئيسيين، والاستثمار في توطيد علاقاتنا مع متعاملينا الرئيسيين على امتداد سلاسل التوريد العالمية، ولكنه يمثل أيضاً مؤشراً واضحاً على فاعلية استراتيجيتنا في تنويع الأعمال وتميزنا التشغيلي. ومن الجلي أنه على الرغم من التحديات الجيوسياسية والتغيرات في سلاسل التوريد العالمية، فإن مسيرتنا الطموحة نحو النمو العالمي، تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، تعيد تشكيل المشهد العام لقطاعنا، وتقدم قيمة فائقة لجميع أصحاب العلاقة».

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