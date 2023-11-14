«OEMServices» تؤسس مركزاً إقليمياً في مشروع محمد بن راشد للطيران

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة OEMServices، إحدى شركات التشغيل الرئيسية للطيران في الشرق الأوسط، عن التوصل إلى اتفاقية مع مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب لإنشاء مركزها الجديد للدعم، الذي سينجز بحلول الربع الثالث من العام المقبل 2024.

وستقوم OEMServices بدعم العملاء الإقليميين من المشروع استجابة للطلب المتزايد في السوق، وستعمل على تقديم جميع الخدمات الرئيسية، بدءاً من سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية وإدارة العملاء، وحتى الدعم الفني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ويتمتع مشروع محمد بن راشد للطيران بموقع استراتيجي بين مطار دبي الدولي ومطار أبوظبي الدولي، كما يقع على مقربة من مطار آل مكتوم الدولي، وستقوم OEMServices بتخزين مكونات طائرات A320 وA350 وA380، وسيكون بمقدور منصتها الجديدة التي تبلغ مساحتها 3000 متر مربع تقديم خدماتها لدعم نمو العملاء، والتوصل إلى الشراكات الجديدة في المنطقة.

وقال بيير سيون، المدير العام لشركة OEMServices في الشرق الأوسط: «يوفر مشروع محمد بن راشد للطيران لنا الحل الأمثل، وعلى وجه التحديد الدعم اللازم لمواصلة دعم عملائنا الحاليين، مع توفير فرص خدمات جديدة قيمة للغاية. إننا ندرك تماماً أهمية هذا المشروع على الساحة العالمية، باعتباره مركزاً رائداً لصناعة الطيران. ويسعدنا الانضمام إليه، في الوقت الذي نتطلع فيه إلى الإسهام في نجاحه خلال السنوات المقبلة».

من جهته، قال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران: «يسرنا الترحيب بانضمام OEMServices إلى مشروعنا لإطلاق منشأتها الجديدة وتوسيع وجودها في المنطقة. وستدعم هذه المنشأة المنظومة الشاملة لصناعة الطيران، وسنقدم دعمنا الكامل لهذه الشركة لمساعدتها على التوسع وتلبية احتياجات عملائها من جميع أنحاء العالم».

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