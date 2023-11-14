«إيدج» تزود البحرية البرازيلية بأنظمة صواريخ مضادة للسفن بـ600 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت إيدج، إحدى مجموعات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع الرائدة عالمياً، عن توريد صواريخ بعيدة المدى من مجموعة البرنامج الوطني للصواريخ المضادة للسفن (MANSUP-ER)، إلى جانب النسخة الأقصر مدى من النظام الصاروخي المتطور ضمن صفقة تقدر قيمتها بنحو 600 مليون درهم.

وجرى التوقيع على خطاب النوايا داخل جناح إيدج في معرض دبي للطيران، المقام حالياً في دبي ورلد سنترال، وذلك بحضور منصور الملا، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج، والأدميرال مارسيلو مينيزيس كاردوسو، مدير قسم أنظمة الأسلحة البحرية لدى البحرية البرازيلية.

وأشار منصور الملا، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «تواصل إيدج العمل على دفع الآفاق لتصبح جهة فاعلة رئيسية ضمن سوق أنظمة الدفاع عالية التقنية. تمكننّا شراكاتنا المتنامية في البرازيل، خصوصاً مع البحرية البرازيلية، من الاستفادة من خبراتنا الواسعة وتجاربنا المتنوعة الشاملة في تطوير القدرات الدفاعية المتقدمة والتقنيات الأخرى المرتبطة بها عبر مجالات متعددة، كما نثق بأن نظام MANSUP-ER سيخترق هيمنة الحلول الحالية المستمرة منذ سنوات بامتياز».

وجرى تطوير أنظمة MANSUP-ER من قبل إيدج بالتعاون مع البحرية البرازيلية وشركة سييات البرازيلية المتخصصة في الأسلحة الذكية والأنظمة عالية التقنية، التي تمتلك فيها إيدج حصة تبلغ 50%، بهدف تلبية المتطلبات الدفاعية للبحرية الإماراتية، وبرنامج الفرقاطات التابع للبحرية البرازيلية، إضافة إلى عمليات التصدير الدولي، كما تُجري إيدج حالياً مباحثات متقدمة مع عدد من العملاء المحتملين حول الصاروخ البحري بعيد المدى، الذي يتميز بقدرات تكيّفية على ملاصقة سطح البحر، ويبلغ مداه 200 كيلومتر، وهو مزود بتوجيه يعمل بالقصور الذاتي، وبقدرة تتبّع تعتمد على الرادار النشط. وتجدر الإشارة أن حلول MANSUP تخضع لاختبارات مكثفة من جانب الأسطول البحري البرازيلي، وسيتم تكييفها للتكامل مع أنظمة جوية وبرية محددة.

كما صرّح الأدميرال مارسيلو مينيزيس كاردوسو، مدير قسم أنظمة الأسلحة البحرية لدى البحرية البرازيلية: «يمثل اليوم محطة مهمة ضمن مسيرة تعزيز الشراكة بين البحرية البرازيلية، وسييات، وإيدج، حيث وقّعنا خطاب النوايا لتوريد صواريخ MANSUP-ER المتقدمة المضادة للسفن. ويمثل التعاون شهادة دامغة على التزامنا المتبادل بالابتكار والتطوير المشترك لأحدث التكنولوجيا الدفاعية بهدف تعزيز قدرات أساطيلنا وحماية مصالحنا البحرية».

وتعد هذه الصفقة أولى ثمار اتفاقية التعاون المشترك التي وقعتها مجموعة إيدج والبحرية البرازيلية خلال معرض «لاد» للدفاع في ريو دي جانيرو خلال أبريل من العام الجاري بهدف التطوير المشترك لتكنولوجيا الصواريخ المتقدمة المضادة للسفن بعيدة المدى، ضمن سياق البرنامج الوطني للصواريخ المضادة للسفن (MANSUP)، الذي توفر له سييات أنظمة التوجيه والملاحة والتحكم والقياسات عن بُعد.

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