فلاي دبي توقع اتفاقية خدمات لمحركات سي إف إم ليب

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت فلاي دبي وشركة سي إف إم إنترناشيونال، عن اتفاقية خدمات 222 محرك LEAP-1B لأسطول الشركة من طائرات بوينغ 737-8/-9 العاملة أو التي تحت الطلب، بما في ذلك المحركات الاحتياطية.

تشغل فلاي دبي حالياً أسطولاً واحداً يتكون من 80 طائرة بوينغ 737 يشمل 29 طائرة بوينغ 800-737 من الجيل الجديد، و47 طائرة بوينغ 737 ماكس 8 و03 طائرات بوينغ 737 ماكس 9.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي في فلاي دبي: «أعطت المحركات التي تعمل بنظام LEAP فلاي دبي موثوقية ومتانة عالية أسهمت في نجاح وكفاءة إدارة الأسطول وعملياتنا. ستدعم اتفاقية الخدمات الجديدة مع شركة سي إف إم بفضل علاقاتنا الوثيقة مع موردي الشركة الصانعة للمحركات خطط النمو لدينا مع توالي تسلمنا مزيداً من الطائرات خلال السنوات القليلة المقبلة».

وقال جايل ميهوست، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سي إف إم إنترناشيونال: «ستعمل هذه الاتفاقية مع فلاي دبي على تعزيز نمو الشركة مع توسع شراكتنا الطويلة الأمد، ومع وجود محرك LEAP الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود تحت الجناح، ستتمكن فلاي دبي من الاستمرار في الاستفادة من انخفاض الانبعاثات عبر أسطولها الحديث والفعال».

تتمتع محركات LEAP بكفاءة عالية من حيث تراكم ساعات الطيران في تاريخ الطيران التجاري، حيث تضم أكثر من 40 مليون ساعة طيران للمحرك، و18 مليون دورة طيران. منذ دخوله الخدمة، سجل محرك LEAP-1B أكثر من 14 مليون ساعة طيران، و5.6 ملايين دورة.

وتوفر هذه المحركات المتقدمة استهلاكاً أفضل للوقود بنسبة 15 إلى 20%، وانبعاثات أقل لثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى خفض ملحوظ في الضجيج مقارنة بمحركات الجيل السابق. منذ دخوله الخدمة في عام 2016، أتاح محرك LEAP لعملائنا توفير أكثر من 28 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

سي إف إم إنترناشيونال

أعادت شركة شركة سي إف إم إنترناشيونال، وهي مشروع مشترك بين جنرال إلكتريك وشركة سافران لمحركات الطيران، مفهوم التعاون الدولي، وساعدت في تغيير مسار الطيران التجاري منذ تأسيسها في عام 1974، واليوم تعد الشركة المورد الرائد عالمياً لمحركات الطائرات التجارية مع خط الإنتاج الذي يحدد معايير الصناعة من حيث الكفاءة والموثوقية والمتانة والتكلفة المثلى. تنتج شركة سي إف إم إنترناشيونال محركات LEAP التي تعزز من كفاءة أساطيل شركات الطيران حول العالم.

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