237.5 مليون درهم أرباح «ديار» في 9 أشهر بارتفاع 130%

المصدر: دبي - البيان

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كشفت ديار للتطوير، شركة التطوير العقاري والخدمات العقارية في دبي، عن تحقيق زيادة كبيرة في الأرباح للأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022. ويرجع هذا النمو الملحوظ إلى الأداء القوي للمبيعات العقارية والنمو في أداء المشاريع التي تعتمد على الإيرادات المتكررة.

وبلغت أرباح الشركة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 237.5 مليون درهم مقارنة مع 103.3 ملايين درهم للفترة نفسها من عام 2022، بينما بلغت الإيرادات 939.8 مليون درهم مقارنة مع 577.2 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2022.

في حين ارتفعت أرباح ديار للربع الثالث من عام 2023 بنسبة 227% لتصل إلى 119.02 مليون درهم على أساس سنوي، كما حققت الإيرادات للربع الثالث من عام 2023 نمواً بنسبة 50% لتصل إلى 310.9 ملايين درهم، بعد أن سجلت 207.7 ملايين درهم في الربع الثالث من عام 2022.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: «حققت ديار نتائج مالية إيجابية في النصف الأول من العام الحالي، وها نحن نواصل أداءنا المتميز في الربع الثالث، وذلك بفضل نجاح مشاريعنا الأخيرة والزخم الكبير في إطلاق كل المشاريع بشكل عام. وتشكل النتائج المالية التي نكشف عنها اليوم دليلاً على رؤيتنا الاستراتيجية. ويُعزى الارتفاع الملحوظ في إيراداتنا بالدرجة الأولى إلى النمو الكبير في إيرادات التطوير العقاري، التي وصلت إلى 334.6 مليون درهم. كما شكلت الإيرادات التي حققتها ديار من مشروعَي تريا ومسك، إلى جانب التقدم المتسارع في عمليات بناء مشروع ريغاليا، حافزاً لهذه الإنجازات. وأسهمَ بيع كامل محفظة مشروعي نور ومسك في تعزيز الوضع المالي للشركة إلى حد كبير. ومع وصولنا إلى نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام، نؤكد التزامنا بدعم الابتكار وتوفير قيمة لا تضاهى لمستثمرينا وشركائنا وعملائنا على حد سواء. سنواصل رحلتنا نحو الربع الرابع من عام 2023 لتحقيق التميز مدفوعين بمشاريعنا المستقبلية وتصميماتنا المميزة، حيث سيتم الإعلان عن إطلاق العديد من المشاريع خلال الأشهر المقبلة».

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