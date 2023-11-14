301.9 مليون درهم أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين» في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث بلغ صافي ربح الشركة 301.9 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مقارنة مع 259.8 مليون درهم وبارتفاع نسبته 16.2% مع الفترة نفسها من عام 2022.

وتتطلع شركة أبوظبي الوطنية للتأمين لتوسيع نطاق حضورها من خلال استكشاف الأسواق لتحقق أهدافها الاستراتيجية، حيث أعلنت في شهر أكتوبر عن استحواذها على حصة أغلبية تبلغ 51% في شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في واحد من أكبر وأسرع الأسواق نمواً في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «واصلت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين إرساء أسس قوية لتحقيق المزيد من النمو خلال المرحلة المقبلة، وحققت الشركة أداءً قوياً في معدلات الاكتتاب، حيث بلغت النسبة المجمعة للتأمين 87.9%، في حين بلغ صافي نتائج خدمة التأمين 271.4 درهماً إماراتياً، ما يعكس كفاءة جهود الشركة في الاختيار المدروس للمخاطر وإدارتها الفعالة للمطالبات التأمينية».

وأضاف: «تؤكد عملية الاستحواذ التي تجري حالياً على حصة أغلبية تبلغ 51% في شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية، على طموحات شركة أبوظبي الوطنية للتأمين لتحقيق المزيد من النمو والتميز في الأسواق الإقليمية. وتعد جهود التوسع في مناطق جغرافية جديدة إحدى الاستراتيجيات التي تنتهجها الشركة لتطوير أعمالها، والتي تشمل أيضاً تواصل جهود التطوير والتحول الرقمي، وتحقيق التميز في العمليات التشغيلية، والاستفادة الأمثل من عمليات إعادة التأمين. وسنواصل في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين الجهود لعقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية في مختلف أسواق التأمين، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة».

وخلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بلغ إجمالي إيرادات التأمين لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين 3.33 مليارات درهم إماراتي، مقارنة مع 3.41 مليارات درهم إماراتي للفترة نفسها من عام 2022. وقد استكملنا خطة الحد من الاكتتاب بأعمال التأمين المعاد تأمينها بشكل كبير، وزيادة معدلات الاحتفاظ لدينا.

وخلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بلغ صافي نتائج خدمة التأمين لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين 271.4 مليون درهم إماراتي، مقارنة مع 291.4 مليوناً للفترة نفسها من عام 2022، وذلك تماشياً مع المرحلة الحالية من عملية التخطيط المالي وإعداد التقارير المالية اللازمة وفق المتطلبات الجديدة للمعيار الدولي للتقارير المالية IFRS17.

وارتفع صافي إيرادات الاستثمار لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين ليبلغ 158.9 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مقارنة مع 93.8 مليون درهم إماراتي للفترة نفسها من عام 2022، وذلك نتيجة لعوامل رئيسية عدة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات، بسبب التغييرات الاستراتيجية التي تم إجراؤها في توزيع الأصول.

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