«طيران الإمارات» تستثمر 950 مليون دولار لبناء منشأة هندسية جديدة في «دبي ورلد سنترال»

المصدر: البيان

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أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، عن استثمار طيران الإمارات الضخم بقيمة 950 مليون دولار أميركي لبناء منشأة هندسية جديدة ومتطورة في دبي ورلد سنترال DWC.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "يسعدني أن أعلن عن استثمار طيران الإمارات الضخم بقيمة 950 مليون دولار أميركي لبناء منشأة هندسية جديدة ومتطورة في دبي ورلد سنترال DWC.

وسوف تكون المنشأة الهندسية الجديدة، التي تزيد مساحتها على مليون متر مربع، الأكبر والأكثر تقدماً بإدارة شركة طيران في مجال الطيران التجاري، كما ستعزز بشكل كبير البنية التحتية لطيران الإمارات في دبي."

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