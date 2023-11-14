«تاكسي دبي» نحو طرح 25 % من أسهمها والاكتتاب 21 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة تاكسي دبي، نيتها إجراء طرح عام أولي (الاكتتاب العام أو الطرح)، وإدراج جزء من أسهمها العادية (الأسهم)، للتداول في سوق دبي المالي.

وتبدأ فترة الاكتتاب الثلاثاء المقبل (21 الجاري)، وسيُغلق يوم 28 نوفمبر الجاري للمستثمرين الأفراد في الإمارات، وبتاريخ 29 نوفمبر للمستثمرين المحترفين.

ومن المتوقع إتمام عملية قبول الإدراج، وبدء التداول في سوق دبي المالي ديسمبر المقبل.

وستتيح الشركة ستمئة وأربعة وعشرين مليون وسبعمئة وخمسين ألف (624,750,000) سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.04 درهم (أربعة فلوس) في الطرح، والتي تمثل 24.99 % من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال شركة تاكسي دبي.

وجميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم قائمة ومملوكة من قبل دائرة المالية لحكومة دبي، بصفتها مساهماً بائعاً (المساهم البائع).

ويتاح الطرح العام الأولي للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في إطار اكتتاب العام الأولي للمستثمرين الأفراد في الإمارات، إلى جانب المستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك دولة الإمارات، في إطار اكتتاب المستثمرين المؤهلين.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي، من خلال تطبيق عملية بناء سجل الأوامر.

ويحتفظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح، وكذلك حجم كل شريحة، في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً لتقديره الخاص، وفقاً للقوانين المعمول بها، وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتم تحديد رأسمال الشركة، كما في تاريخ الإدراج بمبلغ 100,000,000 درهم، مقسم إلى 2,500,000,000 سهم مدفوع بالكامل، وقيمة كل سهم 0.04 درهم.

وبعد استكمال الطرح، وابتداءً من السنة المالية 2024، تعتزم الشركة توزيع الأرباح مرتين كل عام، في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام.

وتتوقع الشركة توزيع أرباح مرحلية أبريل المقبل، بقيمة لا تقل عن 71 مليون درهم، عن الربع الرابع من 2023.

وبالنسبة للسنة المالية 2024 والسنوات التالية، سيتم تنفيذ إطار لتوزيع الأرباح بحد أدنى 85 % من صافي الربح السنوي عن هذه الفترة.

وتخضع سياسة توزيع الأرباح إلى النظر من قبل مجلس الإدارة على أساس سنوي، في ما يتعلق بمتطلبات إدارة النقد لأعمال الشركة لتغطية نفقات التشغيل، وتكاليف التمويل، والنفقات الرأسمالية، والاستثمارات المتوقعة. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن يقوم مجلس الإدارة أيضاً على أساس سنوي، بدراسة ظروف السوق، وبيئة التشغيل الحالية في أسواق الشركة، إلى جانب توقعات مجلس الإدارة لأعمال الشركة وفرص النمو.

وقال عبدالمحسن إبراهيم كلبت رئيس مجلس إدارة شركة تاكسي دبي: تواصل دبي، بفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التزامها بتنمية الأعمال التجارية ذات المستوى العالمي، وتعزيز أسواق رأس المال القوية لديها.

تفاصيل الطرح

يتوقع المساهم البائع بيع 24.99 % من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال شركة تاكسي دبي (أي ما يعادل إجمالي 624,750,000 سهم)، مع احتفاظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح، وحجم كل شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً لتقديره الخاص، مع مراعاة القوانين المعمول بها في دولة الإمارات، وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

- طرح عام «طرح المستثمرين الأفراد» للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات (كما هو محدد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمشار إليهم باسم «الشريحة الأولى»).

- طرح للمستثمرين المحترفين والمستثمرين الآخرين في عدد من البلدان، بما في ذلك دولة الإمارات، خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ووفقاً لعرض الإعفاء («عرض المستثمر المؤهل»، وكما هو مشار إليه في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة باسم مشتركي «الشريحة الثانية»).

علاوة على ذلك، وكجزء من طرح المستثمرين المؤهلين، ووفقاً لقانون الشركات وقانون دبي، سيتم تطبيق ما يلي:

- سيتم حجز 5 % من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار («الجهاز»).

- سيتم حجز 5 % من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين «الصندوق».

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