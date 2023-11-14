سوق دبي يرتفع %0.34 ويربح 1.8 مليار درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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صعد مؤشر سوق دبي المالي بـ0.34 % أو 13.65 نقطة، إلى 3982.93 نقطة، ليربح السوق 1.8 مليار درهم أمس، أولى جلسات الأسبوع، بدعم أسهم قطاعات المالية والعقارات والسلع الاستهلاكية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 667.3 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 669.1 مليار درهم بنهاية جلسة أمس. وقاد سهم «أمانات القابضة» ارتفاعات 19 سهماً بسوق دبي، وقفز 13.6 %، حيث شهد سوق دبي المالي، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على «أمانات القابضة»، بقيمة 101.9 مليون درهم على عدد 98.9 مليون سهم بسعر تنفيذ 1.03 درهم للسهم الواحد، ليغلق السهم عند مستوى 1.170 درهم وسط تداولات نشطة دفعته لتصدر المرتبة الثانية في قائمة الأكثر تداولًا بسيولة 100.5 مليون درهم بعد التداول على 87.6 مليون سهم. وتصدر سهم «إعمار العقارية» التداولات بسيولة جاوزت 117.45 مليون درهم، ليغلق السهم عند 7.1 دراهم. كما ارتفاع سهم أمان 5.5 %، وبنك السلام - البحرين 5.4 %، وبنك المشرق 4.1 %، وإعمار للتطوير 1.65 %.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، عند مستوى 9536.8 نقطة، متراجعاً 0.17 %. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بواقع 221.1 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 98.9 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 80.5 مليون درهم، مرتفعاً 1.4 %، ليغلق عند 3.65 دراهم. وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي أسهم «ريسبونس بلس القابضة» 10.4 %، و«اﻻتحاد للتامين» 7 %، و«أمريكانا للمطاعم» 6.3 %، و«مجموعة أرام» 6.3 %.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة تقارب 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 1.006 مليار درهم في سوق أبوظبي، و478.5 مليون درهم في سوق دبي.

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