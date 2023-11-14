«أبوظبي الوطنية للطاقة» تسجل دخلاً صافياً بـ15 ملياراً في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة عن أرباحها في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، وكشفت عن أهدافها المحدثة للنمو، التي تتضمن تسريع جهود المجموعة لتطوير أصول جديدة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، مع الحفاظ على استثماراتها في البنية التحتية للنقل والتوزيع. كما تستهدف خطة الاستثمار المُحدثة زيادة نسبة مصادر الطاقة المتجددة في محفظة المجموعة بحلول عام 2030.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2023، بلغت إيرادات المجموعة 39.5 مليار درهم، بدون أي تغيير يذكر بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث أسهم ارتفاع تعرفة التوريد بالجملة وتعرفة استخدام شبكة النقل (وهما تعرفتان تمريريتان) ضمن قطاع النقل والتوزيع في التعويض عن الانخفاض في إيرادات النفط والغاز.

وبلغت الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 15.3 مليار درهم، بانخفاض قدره 11%.

وبلغ صافي الدخل (حصة «طاقة») 15 مليار درهم، بزيادة قدرها 8.5 مليارات درهم، ونتجت هذه الزيادة بشكل أساسي عن المكاسب المحققة لمرة واحدة بقيمة 10.8 مليارات درهم نتيجة الاستحواذ على حصة 5% من أسهم شركة «أدنوك للغاز»، والتي قابلها بشكل جزئي احتساب ضرائب مؤجلة لمرة واحدة بقيمة 1.2 مليار درهم تتعلق بضريبة الدخل على الشركات التي سيجري تطبيقها في دولة الإمارات اعتباراً من 1 يناير 2024. وبلغ صافي الدخل بدون احتساب هذه البنود المسجلة لمرة واحدة 5.4 مليارات درهم، أي أقل بنسبة 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت قيمة التدفقات النقدية الحرّة 10.2 مليارات درهم، بانخفاض نسبته 20% مقارنة بالعام الماضي. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع مساهمة قطاع النفط والغاز.

وبلغ إجمالي الدين 61.7 مليار درهم، من دون تغيير يُذكر في المبالغ المستحقة مع نهاية عام 2022.

وعقب موافقة مجلس إدارة «طاقة» على النتائج المالية، أعلن المجلس عن توزيع الدفعة الثالثة من الأرباح النقدية المرحلية للعام الجاري بقيمة 0.65 فلس للسهم (بإجمالي 731 مليون درهم تقريباً)، وذلك وفقاً للسياسة الجديدة لتوزيع الأرباح.

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